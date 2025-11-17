"Radili nam vudu magiju, zato ne idemo na Mundijal": Ovakav izgovor još niste čuli do sada

Luda izjava selektora Nigerije Erika Šelea koji tvrdi da zbog bacanja "vudu magije" njegova reprezentacija ne ide na Svjetsko prvenstvo.

Izvor: Twitter/ESPN Africa/AJSilverCFC/Screenshot

Svakakve izgovore smo slušali poslije neuspjeha u fudbalu - od onih najčešćih da je sudija kriv do onog da je trava bila previsoka - međutim nikada još nismo čulo da se neko vadi na "vudu magiju". Upravo je o tome pričao selektor Nigerije nakon što je sinoć izgubio na penale od DR Konga i tako i definitivno ostao bez plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Nigerija je inače vodila od 3. minuta preko Onjeke, izjednačio je Elija u 32. minutu, da bi taj rezultat (1:1) ipak ostao aktuelan i poslije produžetaka posle čega se pristupilo izvođenju penala. Nigerijci su promašili prva dva, a igrači DR Konga dva od prva tri, tako da je na kraju u šestoj seriji Embemba odveo svoju reprezentaciju dalje pošto je prethodno Adžaji bio neprecizan dok je trener "orlova" Erik Šele skakao kraj aut-linije.

Konstantno se svađao sa nekim iz reprezentacije DR Konga i na kraju smo saznali da je zbog toga što je vidio da neko radi tzv. vudu magiju. Pogledajte kako je poludeo zbog toga.

Behind-the-Scenes Chaos!: Nigeria’s coach, Éric Sékou Chelle, was seen attempting to start a fight moments before the final penalty of the match.



pic.twitter.com/P8Sf5T1bL0 — Instablog9ja (@instablog9ja)November 17, 2025



"Tokom svih penala neko iz DR Konga je izvodio vudu magiju. Svaki put. Zato sam bio nervozan. Šta sam vidio? Nečim je mlatio, ne znam da li je to voda ili nešto drugo...", rekao je posle utakmice Erik Šele, inače nekadašnji reprezentativac Malija koji nije uspio da odvede reprezentaciju od 300 miliona evra na Svjetsko prvenstvo.

“During all the penalties, the guy from DR Congo did some voodoo.”



Nigeria head coach Éric Chelle explains why tempers flared between him and the DR Congo staff at the end of the World Cup playoff final.pic.twitter.com/nMyTIcqlTT — ESPN Africa (@ESPNAfrica)November 17, 2025



Ipak, možda nije sve do vudu magije, možda ima nešto i u tome što je svog najboljeg fudbalera Viktora Osimena zamijenio već na poluvremenu, dok su mu štoperi šutirali penale.