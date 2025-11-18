Direktna karta za SP 2026: BiH igra odlučujući meč protiv Austrije

Bosna i Hercegovina večeras igra odlučujući meč kvalifikacija za SP 2026 protiv Austrije u Beču.

Bosna i Hercegovina večeras će u Beču igrati jedan od najvažnijih mečeva u posljednjih nekoliko godina. Na kultnom stadionu “Ernst Hapel” reprezentativci BiH protiv Austrije jure pobjedu koja bi ih direktno odvela na Svjetsko prvenstvo naredne godine.

Put do ove prilike nije bio ni malo jednostavan. Prije nekoliko mjeseci malo ko je vjerovao da će se reprezentacija dovesti u poziciju da sama odlučuje o plasmanu. Ipak, trijumf nad Rumunijom u Zenici potpuno je otvorio vrata velikog rezultata i omogućio ekipi da u Beč stigne sa mnogo manje pritiska, jer i u najgorem scenariju postoji baraž.

Selektor Sergej Barbarez, koji je od prvog dana najavljivao stvaranje drugačije atmosfere u reprezentaciji, ne krije da je upravo ovakav rasplet priželjkivao od početka kvalifikacija. Ističe da je ponosan na grupu igrača koju je okupio i da se radi o timu sa snažnim karakterom, koji više ne zna za odustajanje.

Uoči utakmice stigle su i važne vijesti - Emir Karić je dobio pravo nastupa i mogao bi biti važna karika za večerašnji duel. Zbog kartona neće biti Burnića, Katića i Dedića, ali nakon suspenzija vraćaju se Mujakić i Šunjić, pa se očekuje nešto drugačiji sastav nego protiv Rumuna.

Austrijancima odgovara i neriješen rezultat, ali teško je zamisliti da će na domaćem terenu igrati na remi. Njihov stil igle mogao bi otvoriti mnogo prostora "zmajevima" u tranziciji.

Reprezetnacija Austrije je znatno skuplja (216 miliona evra), dok "zmajevi" vrijede 77.80 miliona evra. Austrijanci bolje stoje i na FIFA rang listi (24), a i međusobni omjer je na njihovoj strani. Do sada smo igrali šest puta, a Austrija je slavila dva puta dok su tri meča završena bez pobjednika.

Beč je od juče preplavljen bh. navijačima. Iako domaćini tvrde da će na tribinama biti oko 15.000 gostujućih navijača, brojka bi mogla biti znatno veća, što obećava atmosferu skoro pa domaćeg terena.

Večerašnja utakmica donosi priliku da se "zmajevi" tek drugi put u 30 godina kvalifikuju na Mundijal. Mlada ekipa, koja je u protekle dvije godine izgradila čvrst identitet i pokazala da zna izdržati pritisak, sada ima šansu da ostvari nešto što je donedavno izgledalo kao san.