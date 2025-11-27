logo
Stiglo saopštenje Evrolige: Hapoel i Makabi se vraćaju u Izrael!

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Evroliga je potvrdila da će mečevi izraelskih klubova od decembra da se igraju u Izraelu. To znači da Crvenu zvezdu čeka gostovanje u Tel Avivu.

Hapoel i Makabi od decembra domaćini u Izraelu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Evroliga se vraća u Izrael. Makabi i Hapoel će od decembra svoje mečeve da igraju u Tel Avivu. Stiglo je zvanično saopštenje elitnog takmičenja u kom se navodi da će od 1. decembra mečevi da se igraju pred domaćim navijačima.

"Tokom sastanka klubovi su dobili detaljne informacije o posjeti naše delegacije Izraelu, inspekciji uslova i mjera bezbjednosti i sastanka sa ljudima iz vlasti. Pregledali su klubovi sve to i donesena je odluka da se vrate takmičarski mečevi u Izrael. Hapoel će debi kod kuće imati 16. decembra protiv Crvene zvezde", navodi se u saopštenju.

U istom saopštenju se dodaje i da će da prate razvoj situacije u Izraelu i da će da budu u stalnoj komunikaciji sa svima kako bi se postarali da svi budu bezbjedni i da budu ispoštovane sve mjere bezbjednosti.

