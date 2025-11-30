Viking novi šampion Norveške: Zlatko Tripić najzaslužniji za prekid dvogodišnje dominacije Bode/Glimta

Deveti put u istoriji klub iz Stavangera je najbolji u Norveškoj, a ove sezone sa kapitenskom trakom na ruci predvodio ga je fudbaler porijeklom iz BiH.

Izvor: Facebook/Viking Football

Viking je osvojio novu šampionsku titulu i ponovo se popeo na vrh norveškog fudbala, čime je prekinuo dvogodišnju dominaciju Bode/Glimta. Tim iz Stavangera odigrao je izuzetnu sezonu, obilježenu konstantno dobrim partijama, stabilnom igrom u oba pravca i serijom ključnih pobjeda protiv rivala iz vrha tabele.

Presudni trenutak sezone došao je u finišu prvenstva, kada je Viking uspio da sačuva hladnu glavu u najtežim utakmicama, iskoristi kikseve direktnih konkurenata i za bod bude bolji od Bode/Glimta. Zahvaljujući odličnoj organizaciji igre, čvrstoj odbrani i efikasnom napadu, ekipa je uspjela da zadrži prvo mjesto i potvrdi se kao najkonstantniji tim najjače norveške lige.

U odlučujućem meču na prepunoj "Lise arena", savladana je Volerenga 5:1. Asistent kod drugog i četvrtog, a strijelac trećeg gola bio je Zlatko Tripić, rođeni Riječanin, čiji roditelji su iz BiH. Legenda norveškog fudbala tako je u 32. godini dočekao da bude šampion sa Vikingom, i to sa kapitenskom trakom na ruci.

U nevjerovatnoj sezoni upisao je 11 golova i čak 17 asistencija, čime je bio jedan od najzaslužnijih igrača za ovogodišnju titulu. Danac Peter Kristijansen bio je prvi strijelac ekipe sa 14 golova.

Izvor: RA Stavanger/ NTB Foto Carina Johansen

Legenda norveškog fudbala

Osim Vikinga, igrao je u brojnim norveškim klubovima (Start, Molde, Fredrikstad, Tonsdal, Egersund, Lingdal), a oprobao se i u inostranstvu, gdje je bio član Geztepea (Turska), Šerifa (Moldavija) i Grojter Firta (Njemačka). Sa Moldeom je 2011. i 2012. osvajao titule u Norveškoj, a 2017. sa Šerifom u Moldaviji.

Ova titula predstavlja veliki uspjeh za klub, ali i potvrdu da se dugoročni planovi i ulaganja isplate. Nakon godina borbe da se vrati u sam vrh norveškog fudbala, Viking je sada ponovo na tronu – i to u sezoni u kojoj su mnogi očekivali da će Bodo/Glimt, koji je protekle dvije sezone bio šampion, ali i dominirao u Evropi, nastaviti svoju vladavinu.

Navijači u Stavangeru imaju puno razloga za slavlje: njihov klub je ponovo najbolji u Norveškoj, a nova šampionska titula sigurno će biti snažan podsticaj pred izazove koji slijede – kako domaće, tako i evropske.

Deveta titula, Rozenborg i dalje ubjedljivo prvi

Inače, Vikingu je ovo deveta titula šampiona Norveške, čime se na drugom mjesti izjednačio sa Fredrikstadom. Posljednji put "vikinzi" su prvaci bili 1991. godine.

Rozenborg je i dalje ubjedljivo na prvom mjestu, sa čak 26 titula, ali tim iz Trondhejma od 2018. godine nije uzeo trofej (tada je osvojio duplu krunu). Tek završenu sezonu okončali su na skromnom osmom mjestu.



