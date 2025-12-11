Dvije pobjede u osam utakmica: Alonso vjeruje da Real može da prevaziđe trenutnu krizu

Dok se sve glasnije priča o njegovom odlasku, trener Reala iz Madrida Ćabi Alonso vjeruje da njegov tim može da izađe iz krize.

Trener Real Madrida Ćabi Alonso zahvalio je svojim igračima na stavu poslije poraza od Mančester sitija u Ligi šampiona i rekao da je siguran da će uskoro prevazići trenutni pad.

Madriđani su sinoć izgubili na svom terenu od Mančester sitija sa 2:1 i tako ostali na samo dvije pobjede u posljednjih osam mečeva u svim takmičenjima. Real je trenutno sedmi na tabeli Lige šampiona sa 12 bodova.

"Igrači su dali sve od sebe, nemam za šta da ih kritikujem. Zaista cijenim njihov stav. Rezultati trenutno nisu tako dobri koliko bismo željeli. Moramo da nastavimo dalje", rekao je Alonso.

"Kritični smo, zahtjevamo mnogo od sebe i razumijemo navijače. Moramo da nastavimo vrijedno da radimo. Vjerujemo da ćemo proći kroz ovo jer sve prolazi, a ja sam ubijeđen da to možemo", dodao je on.

Poraz od Sitija pojačao je kritike na račun Alonsa i izazvao zvižduke navijača na stadionu "Santjago Bernabeu".

"Razumijemo zašto zvižde i moramo to da prihvatimo kao normalno jer su ovdje zahtjevi visoki. Želimo da preokrenemo stvari, da poboljšamo naše mentalno i fizičko stanje i vratimo povrijeđene igrače. Još je dug put", rekao je Alonso.

Španski mediji javljaju da ima razilaženja između Alonsa i dijela tima, ali su ga igrači brzo podržali nakon poraza. Golman Tibo Kurtoa i defanzivac Raul Asensio bili su među onima koji su rekli da je tim jedinstven i da svi stoje uz Alonsa. Rodrigo je zagrlio Alonsa nakon gola i priznao da je to uradio da pokaže da su igrači uz trenera.

Alonso je naveo da "nije ništa novo za trenere" to što moraju da se nose sa kritikama u moćnom klubu kao što je Real.

"Morate da živite sa tim, a kada ste trener Real Madrida morate biti spremni da se suočite sa tim hrabro, odgovorno i samokritično, znajući da se stvari mogu promijeniti", rekao je Alonso.

Naredni meč Real igra protiv Alavesa u španskoj Primeri gdje poslije 16 kola zaostaje četiri boda za liderom Barselonom.