Finski velikan ispao iz lige - navijači zapalili stadion!

Nakon istrage, utvrđeno je da se radi o trojici petnaestogodišnjaka.

Devetostruki prvak Finske Haka ispao je iz elitnog ranga.

Klub koji iza sebe ima bogatu tradiciju igranja na evropskoj sceni i koji je čak 60 sezona proveo u najjačem finskom prvenstvu zauzeo je ove godine posljednje, šesto mjesto u ligi za opstanak. Tako je morao da se preseli u drugoligaško takmičenje, u kojem je posljednji put bio 2019. godine. Teško je to palo navijačima, a pogotovo trojici tinejdžera, koji su odlučili da nakon ovog neuspjeha – zapale stadion!?

Izbio je, naime, požar na stadionu "Tehtan kenta" u gradu Valkeakoski, a nakon istrage koju je sprovela lokalna policija, utvrđeno je da su ga podmetnula trojica 15-godišnjaka.

Vatra je potpuno uništila drvene tribine, koje su mogle da prime oko 400 gledalaca. Ovaj sportski objekat, inače, ima kapacitet od preko 3.000 navijača. Plamen se proširio i na dijelove vještačke trave, koja je zbog toga djelimično postala neupotrebljiva.

Odmah nakon incidenta, predstavnici kluba i opštine Valkeakoski objavili su da već razmatraju korake za restauraciju i rekonstrukciju objekta, kako bi se stadion što je moguće prije ponovo učinio upotrebljivim. Prve mjere uključuju procjenu mogućeg rušenja oštećene konstrukcije, kao i čišćenje i popravku vještačke trave.

Haka je, inače, posljednju titulu državnog prvaka osvojila 2004. godine. Ovaj klub, takođe, u svojim vitrinama ima 12 trofeja u kup-takmičenju, a na evropskoj sceni debitovao je 1961. godine, u tadašnjem Kupu evropskih šampiona.

Posljednji put je Haka na evropskoj sceni igrala pretprošle sezone, kada je eliminisana u prvom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu poslije dvomeča sa sjevernoirskim Krusejdersom.

Najveći evropski uspjeh Haka je ostvarila u sezoni 1983-1984. Stigla je tada do četvrtfinala Kupa pobjednika kupova, u kojem je doživjela poraz u duelima sa Juventusom. Prethodno je porazila irski Slajgo Rovers i švedski Hamarbi.

