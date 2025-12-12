logo
Selektor Doborac saopštio spisak reprezentativaca za predstojeće okupljanje: Pozvan i rukometaš Borca

Selektor Doborac saopštio spisak reprezentativaca za predstojeće okupljanje: Pozvan i rukometaš Borca

Autor Haris Krhalić
0

"Zmajevi" će u januaru odigrati dvije prijateljske utakmice sa Crnom Gorom.

Damir Doborac Izvor: Promo/Rukometni savez BiH

Selektor muške rukometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Damir Doborac odredio je spisak igrača na koje računa za pripreme krajem ove i početkom nove godine, te za dva prijateljska meča u Crnoj Gori u januaru.

Na spisku selektora Doborca nalaze se: Bekir Čordalija (Kjelce, Poljska), Zoran Radić (Saran, Francuska), Aldin Alihodžić (Izviđač Agram), Adi Mehmedčehajić (Slovan Ljubljana, Slovenija), Mirko Mišetić (Izviđač), Mislav Grgić (Nekse, Hrvatska), Nikša Trivunović (Borac m:tel) Omer Mehmedović (Riko Ribnica, Slovenija), Alen Hadžimuhamedović (Bietighajm, Njemačka), Luka Knežević (Al-Khor, Katar), Ognjen Kalamanda (Leotar), Milan Vukšić (PLER; Mađarska), Domagoj Alilović (Čurgoj, Mađarska) Amer Šahinović (Izviđač Agram), Renato Čajić (Konjuh), Alem Hadžić (Eurofarm Pelister, Sjeverna Makedonija), Faris Čolaković (Vintertur, Švicarska), Marko Panić (Budai Farkasok, Mađarska), Kerim Semić (Izviđač), Ibrahim Haseljić (Nekse, Hrvatska), Luka Perić (Celje, Slovenija), Dragan Šoljić (Zrinjski), Adin Faljić (Zagreb, Hrvatska), Ermin Ombaša (Vogošća).

Prvi dio priprema naša reprezentacija obaviće u Maglaju od 22. do 29. decembra 2025. godine. Tehnički ogranizator okupljanja je Rukometni klub Maglaj, a upravo će ovaj klub biti protivnik "zmajevima" u prijateljskoj utakmici 27. decembra.

Nakon toga naša selekcija se ponovo okuplja 4. januara u Sarajevu, gdje će odraditi pripreme do 8. januara 2026. Osmog januara naša selekcija putuje u Crnu Goru, gdje će dan kasnije odigrati prvi od dva prijateljska meča. Drugi meč sa Crnom Gorom odigraće se 11. januara.

Podsjećamo, naša selekcije u martu naredne godine protiv "Kosova" igra mečeve predbaraža za Svjetsko prvenstvo 2027. godine.

