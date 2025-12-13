Partizan odmakao Crvenoj zvezdi: Pogledajte tabelu Superlige poslije drame u Humskoj

Fudbaleri Partizana jedva su pobijedili Napredak u Superligi, a iako su se mučili sa fenjerašem uspjeli su da se osame na vrhu tabele i pobjegnu na pet bodova razlike u odnosu na najvećeg rivala Crvenu zvezdu.

Izvor: MN Press/Sofascore/Printscreen

Fudbaleri Partizana su u nevjerovatnom meču na kraju uspjeli da pobijede Napredak 3:2 (2:0) i to znači da će pred posljednje kolo u jesenjem dijelu šampionata biti prvoplasirani na tabeli Superlige Srbije.

Partizan poslije ove pobjede ima 46 bodova, pet više od Crvene zvezde koja sa jednim odigranim mečom manje ima 41 bod. Da bi crveno-bijeli imali šansu da budu jesenji šampioni moraju da pobijede i TSC u Bačkoj Topoli i Mladost iz Lučana na "Marakani".

Što se tiče Partizana do kraja prvog dijela prvenstva imaju samo gostovanje IMT-u gdje će biti veliki favoriti. Pogledajte tabelu Superlige Srbije:







Standings provided by Sofascore

