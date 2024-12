Trener Igokee m:tel nakon ubjedljivog poraza od Partizana: Previše smo respektovali crno-bijele!

Nenad Stefanović, šef struke Igokee m:tel, bio je pomalo razočaran što njegovi košarkaši nisu pružili žešći otpor favorizovanom Partizanu u 11. kolu ABA lige.

Crno-bijeli su slavili ubjedljivu pobjedu u Laktašima (80:107) i nastavili maksimalnu seriju bez poraza u regionalnom takmičenju.

Strateg "igosa" najprije je čestitao crno-bijelima na trijumfu iako je bio djelimično nezadovoljan što nisu pružili žešći otpor evroligašu iz Beograda.

"Čestitke Partizanu na zasluženoj pobjedi, sem prve četvrtine, objektivno nismo bili konkurentni. Uz svo poštovanje prema njihovom kvalitetu i načinu na koji trenutno igraju, mislim da smo ih malo previše respektovali. Kontrola skoka, 23 poena iz drugog napada i neki njihovi dobri procenti svakako nisu mali faktor, ali mislim da je naš najstariji igrač Dragan Milosavljević imao taj pristup, a očekivao sam da i svi ostali imaju isti takav. Ali, dobro, idemo dalje. Nama je ovo treća utakmica u kratkom vremenskom periodu nakon teškog puta u Francusku, tako da...Negdje opet vjerujem da smo mogli više, ali dobro, čestitke i mojim momcima. Da se odmorimo malo pa nastavak ABA lige i FIBA Lige šampiona", rekao je Stefanović nakon utakmice.

Složio se trener Aleksandrovčana da je umor bio jedan od bitnih faktora poraza od crno-bijelih, ali nije želio da traži alibi.

"Vjerovatno jeste, mada ne volim da tražim izgovore. Mi smo u četvrtak veče došli iz Pariza, pritom na treningu imamo 10. 11 igrača. Ognjen Radošić i Sandro Antunović fale, to su neki nedostaci, ne mali za nas, Velibor Milovanović ima neke probleme s povredom koje rješava, ali OK. Znali smo to kad smo počeli, nadamo se da će se svi vratiti brzo jer imamo ponovo poslije Krke, tri utakmice u sedam dana", dodao je trener "igosa".

Igokea m:tel je sada na petom mjestu na tabeli sa omjerom od šest pobjeda i pet poraza.

