"Svako ko je ikad igrao košarku to zna": Nikola Kalinić o Zvezdinom prosutom mlijeku u Evroligi

Nikola Kalinić poslije poraza od Armanija govorio o tri uzastopna neuspjeha crveno-bijelih u najjačem takmičenju, u odlučućoj fazi sezone

Nikola Kalinić imao je šansu da u posljednjem napadu Crvene zvezde protiv Armanija promijeni konačan rezultat (80:82), ali nije uspio. U pokušaju da prevede loptu sa jedne na drugu polovinu ostao je bez nje, a poslije meča je novinarima rekao da sudije nisu dosudile igranje nogom njegovog čuvara, bivšeg košarkaša Partizana Zeka Ledeja.

Upitan šta je moglo drugačije u tim trenucima poslije slobodnih bacanja Nikole Mirotića, najviše je pričao o tom detalju.

"Moglo je svašta drugačije, da sviraju nogu i da imamo loptu sa strane i da bude dvije sekunde do kraja, što je prilično dobra pozicija. Nije na meni da smatram, ima ko će time da se bavi, ali sigurno da je bio neprirodan položaj noge, tako se ne trči u odbranu i to svako ko je ikad igrao košarku zna. Ostaviš nogu kao pogodi te... To je lopta sa strane i vrlo je jasno", kazao je Kalinić.

Ipak, nije želio da se priča o porazu svede samo na taj momenat.

"Nebitan je taj posljednji napad, imali smo svoje šanse, trebalo je da imamo bolje odluke", rekao je Kalinić, strijelac 12 poena uz osam skokova protiv Armanija.

Utučen poslije poraza Crvene zvezde, Kalinić je rekao da je Crvena zvezda "prosula mlijeko" u Evroligi i važnije od toga, ostala bez povrijeđenog centra Džoela Bolomboja.

"To je sport, poslije poraza je sve loše, ali hajde, mislim da smo se malo digli, izgledali bolje nego u proteklom periodu. To raduje. Ne raduje činjenica da smo vjerovatno ostali bez Džoela Bolomboja. Na stranu i da smo pobijedili, mislim da je to veći poraz nego da smo izgubili. Prosuli smo mlijeko sa ova dva poraza kod kuće, ali šta da radimo, dobili smo neke utakmice u gostima, imamo još tri šanse kod kuće, dvije u gostima i to je to. Svaka može da se pobijedi, izgubi", kazao je Kalinić.

Šta sada čeka Crvenu zvezdu?

Crvena zvezda je trenutno na šestoj poziciji tabele Evrolige sa skorom 16-13, a za sobom ima tri "vezana" poraza, protiv Žalgirisa, Bajerna i Armanija. Pročitajte njen raspored do kraja ligaškog dijela:

Olimpijakos - Zvezda 20. mart

Zvezda - Virtus 26. mart

Zvezda - Real 28. mart

Zvezda - Efes 4. april

Panatinaikos - Zvezda 11. april