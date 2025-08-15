Srbija u Njemačkoj uigrava tim za Eurobasket: Evo gdje je prenos i šta čeka Pešićeve "orlove"

Srbija igra na turniru u Njemačkoj na kom će prvi rival da bude selekcija Češke. Biće ovo jedna od posljednjih provjera pred Eurobasket.

Srbija igra na posljednjem turniru pred početak Eurobasketa. U Njemačkoj će imati dvije provere, pred generalnu probu sa Slovenijom u Areni 21. avgusta. Prvi rival "orlovima" biće selekcija Češke i taj duel je na programu večeras, 15. avgusta od 20.45 časova.

Ono što se još uvijek ne zna jeste ko će biti drugi rival izabranika Svetislava Pešića. Razlog za to je što se čeka ishod svog meča i duela Njemačke i Turske. Pobjednici ta dva meča igraće u subotu od 20.45 časova, a poraženi u subotu od 18.30 sati. Sigurno je jedino da će Srbija odigrati dva meča.

"Želimo da se uigramo što bolje i da odmjeravamo snage sa što boljim ekipama pred Evropsko prvenstvo, da bismo bili što spremniji za početak turnira. U Minhenu će nam protivnici biti ekipe sa kojima smo u grupi. Idemo iz meča u meč, iz treninga u trening, da budemo bolji iz dana u dan", rekao je Filip Petrušev.

Gdje je prenos?

Prenos meča između Srbije i Češke biće na kanalu RTS 1 od 20.45 sati. Isto će važiti i za meč koji se bude igrao u subotu. Takođe, tekstualni prenos meča možete da pratite na MONDU.

Biće to posljednje provjere pred put u Rigu, gdje je Srbija u grupi A sa selekcijama Letonije, Turske, Češke, Estonije i Portugala.

Koga je Pešić poveo u Minhen?

Svetislav Pešić objavio je spisak od 15 igrača koje je poveo na turnir u Minhenu. U Beogradu su, zbog problema sa povredama, ostali Uroš Trifunović i Alen Smailagić i jasno je da oni neće konkurisati za mjesto u timu.

Prema prikazanom na pripremnim mečevima do sada i svemu viđenom djeluje da je glavna dilema za selektora oko konačnih 12 putnika ta da li da povede Dejana Davidovca ili Tristana Vukčevića. Sa spiska u Minhenu djeluje da u Rigi neće biti Nikole Topića i Balše Koprivice i jednog od dvojice spomenutih. Doduše, zavisiće i od zdravstvenog stanja Vase Micića koji još nije igrao...