"To što govorite i pišete je laž": Grčka izdala saopštenje zbog Janisa Adetokumba

Košarkaški savez Grčke oglasio se zbog priča o odsustvu Janisa Adetokumba.

Mnogo se govorilo o potencijalnom izostanku najboljeg reprezentativca Grčke. Janis Adetokumbo navodno je bio povrijeđen kad je propuštao pripremne mečeve, potom je u javnost stigla vijest o osiguranju koje sprečava jednog od najboljih NBA igrača da igra za nacionalni tim, a sada je i Košarkaška federacija Grčke riješila da se oglasi.

Mnogo problema prati reprezentaciju Grčke, a ispred svega onaj koji je vezan za Janisa Adetokumba. Zbog glasina o njegovom potencijalnom propuštanju Evropskog prvenstva, oglasio se i Savez. Najpre je najavljeno da igrač Milvokija čeka dozvolu od kluba kako bi mogao da ima treninge '5 na 5' u reprezentaciji, ali i kako bi igrao u pripremnim utakmicama.

"Federacija se ne bavi ničim zlonamjernim u vezi sa učešćem Janisa Adetokumba u reprezentaciji, o čemu se pisalo posljednjih dana. Takođe, ne odgovaramo i na šta zlonamjerno u vezi sa učešćem Janisa Adetokumba u reprezentaciji. Svi krugovi koji su stvorili ovakvu atmosferu vođeni su 'para-centrima' koji su dobro znali da je sve što govore i pišu laž", stoji u saopštenju i odaje se:

"Oni su proizveli nepostojeće pitanje jer im je jedini cilj bio da obmanu javno mnjenje i naškode jedinstvu i koncentraciji reprezentacije svojim lažima. Nažalost, ovo je još jedan primjer ljudi koji koriste reprezentaciju da bi svoju toksičnost prenijeli na košarku", objavljeno je.

Poslije farse koja je trajala nekoliko nedjelja, potvrđeno da će Adetokunbo učestvovati na turniru Akropolis, koji počinje u srijedu (20. avgusta) i tada će reprezentacija Grčke igrati protiv Letonije. A, kako bi se otklonile sve nesuglasice u vezi sa Adetokunbom, Federacija je otišla i korak dalje i podijelila snimak sa treninga na kojem je igrač Milvokija.

Grčka će igrati u grupi C protiv domaćina Kipra, a onda i protiv Bosne i Hercegovine, Gruzije, Italije i Španije.

