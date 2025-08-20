logo
"Bogat sam, imam pare, a ne mogu da ih dignem": Nikola Jokić poludio usred noći, ovo nikome nije ispričao

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Nikola Jokić našao se u neprijatnoj situaciji pošto nije mogao da podigne novac na bankomatu, ispričao je Majk Singer. Takve stvari dešavaju se i onima koji imaju novac...

nikola jokic nije mogao da podigne pare na bankomatu Izvor: BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl / imago sportfotodienst / Profimedia

Nikola Jokić predvodiće reprezentaciju Srbije na predstojećem Eurobasketu (od 27. avgusta do 14. septembra). Biće ujedno i prva zvijezda šampionata, ali i najplaćeniji košarkaš na takmičenju. Naredne sezone inkasiraće čak 55,2 miliona dolara, iza njega je Janis Adetokumbo sa 54,1 milion. Uprkos tome što novac za njega nije problem, dešavaju se i njemu situacije koje se dešavaju običnim ljudima.

O čemu se zapravo radi? O tome da ni najbolji košarkaš na planeti ne uspijeva ponekad da podigne novac sa bankomata. Komičnu situaciju ispričao je Majk Singer, američki novinar i autor knjige o Jokiću pod nazivom "Zašto tako ozbiljno". Taj detalj nije naveo u svojoj knjizi, ali je za u intervjuu za MONDO otkrio o čemu se tačno radi.

"Ima jedno poglavlje u knjizi koje je bilo napisano, pa izbačeno prije samog objavljivanja. Radilo se o tome ko je bolji centar - Nikola Jokić ili Džoel Embid. Pisao sam o tome i u novinama, bio je u knjizi taj dio, ali je izbačen", rekao je Singer za MONDO.

"I bogati plaču"

Odmah pošto je to objasnio otkrio nam je i sve detalje o tom poglavlju koje se nije našlo u knjizi njegovom odlukom, a radi se baš o Jokiću i anegdoti koja se nije našla u javnosti na kraju.

"Ima jedna priča koju mi je ispričao Monte Moris, bivši igrač Denvera. Nisam imao cijeli kontekst te priče, pa je nisam stavio u knjigu", rekao je Singer.

Nije bilo potrebe da se postavlja dodatno pitanje, otkrio nam je i šta se tačno dogodilo tom prilikom.

"Jokić je jedne večeri, dok su bili na nekoj žurci ili tako nešto, otišao do bankomata i pokušao da podigne novac. Nije mogao to da uradi, kartica mu nije radila. Iznervirao se i rekao nešto u stilu 'Bogat sam i ne mogu da podignem pare'. Ne znam šta se tačno desilo, ali mi je presmiješno. Pitaću Nikolu o tome, što se kaže 'i bogati plaču', da se našalim. Bio je baš ljut. Mislim da ljudi to mnogo vole da vide, jer djeluje kao da Jokić uvijek ima kontrolu, da mu ništa ne smeta. Ja to baš volim."

Zašto Nikola ne voli da priča sa medijima?

Nikola Jokić dominira na parketu, ali mu se ne dopada previše to što ima obaveze prema medijima. Dovoljno je reći da je tokom pisanja knjige o njemu Singer imao ukupno 23 minuta razgovora sa Jokićem. To pokazuje koliko ne voli da priča o sebi i sličnim stvarima.

"Šta mislite, zašto mrzi da daje intervjue poslije mečeva? Zato što mu nisu interesantni. Morate da ga zainteresujete, pa ćete dobiti nešto od njega. To je ključ za Nikolu", poručio je Singer.

Tagovi

Nikola Jokić košarka

