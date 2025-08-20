Snažni centar i zvanično došao u Beograd: Crvena zvezda dočekala veliko pojačanje u reketu

Ebuka Izundu i zvanično je stigao u Beograd i čeka da počnu pripreme sa Crvenom zvezdom. Oduševljen je povratkom u Srbiju.

Izvor: kk crvena zvezda

Crvena zvezda polako okuplja ekipu pred početak priprema za novu sezonu. Plan je da sa treninzima krenu 26. avgusta, a poslije Semija Odželeja je u Beograd došao i Ebuka Izundu.

"Srećan sam što sam ponovo u Beogradu. Jedva čekam da se pridružim timu i da počnemo sa treninzima", rekao je Izundu koji je potpisao dvogodišnji ugovor (1+1 sezona).

Biće Izundu veliko pojačanje Zvezde na poziciji centra za narednu sezonu. Visok je 208 centimetara, a pre Zvezde igrao je za Betis, Strazbur, FMP, Oldenburg i Galatasaraj u kom je ostavio najbolji utisak.

Slijede obaveze koje igrači imaju pred sam početak priprema. Igrači koji su sa reprezentacijama će se naknadno priključiti poslije Eurobasketa.