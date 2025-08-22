"Dobro pogledajte šta su nam Srbi priredili": Slovenci u šoku šta ih je dočekalo u Beogradu

Slovenci su doživjeli debakl u Beogradu, ali su otišli puni lijepih utisaka zbog toga što su vidjeli da su se srpski navijači fantastično ponijeli prema njima. Nijedan zvižduk za Sloveniju, Luku Dončića i himnu u "Areni".

Košarkaška reprezentacija Srbije bila je nemilosrdna prema Sloveniji u "generalnoj probi" za Eurobasket 2025. "Orlovi" su slavili 106:72, međutim može se reći da smo ipak bili dobri domaćini. Puna "Beogradska arena" je na vrlo pristojan način dočekala sve iz Slovenije, o čemu su i mediji u ovoj zemlji pisali. Pomalo i sa zaprepašćenjem.

Tako je slovenačka "Ekipa" u prvi plan istakla kako je himna "Zdravljica" intonirana bez ijednog zvižudka, kao da su izgleda očekivali da će se to dogodili. Zato se i ističe da se "nešto nevjerovatno dogodilo" dok je trajala himna.

"Nažalost, naša regija je često poprište nepotrebne netrpeljivosti i predmet zgražavanja - kako nas samih, tako i svijeta. Slovenačka i srpska košarka pokazale su nešto sasvim drugačije", navodi se u tekstu poručuje da je zaista ovog puta sve bilo bez ikakve zamjerke.

Za šta se Slovenci posebno zahvaljuju?

"Predstavljanje slovenačke reprezentacije u beogradskoj "Areni" bilo je zaista nešto što vjerovatno još nismo vidjeli u sličnim prilikama. Naravno, Luku Dončića su najavili posebno i dobio je ovacije publike - ali zanimljivo je da su ogroman aplauz dobili i svi ostali slovenački reprezentativci - a posebno se istakao onaj koji je na kraju pripao, da, selektoru Aleksandru Sekuliću", poručuje autor.

"Srpskim organizatorima treba skinuti kapu za urađeno, reakcija publike je zaista oduševila, a sve je zatim na kraju zaokružio novi vrhunac tokom izvođenja slovenačke himne. Aplauzom je srpska publika ispratila njen početak, zatim je uslijedila 'grobna tišina' sa tribina dok je na ekranima vijorila naša zastava i odjekivala 'Zdravljica', a poslije posljednjih taktova uslijedio je još jedan aplauz, kakav često dobija himna - domaće reprezentacije", naglašavaju iz "Ekipe".

Košarkaši Srbije bez milosti za Slovence

Vrlo lako se Srbija odvojila na dvocifrenu prednost, pa na 20, 30 i 40 poena razlike, a može da se kaže da su apsolutno svi u našoj ekipi bili raspoloženi. Prendjačio je na kraju Nikola Jović koga je oduševilo što je igrao pred svojim trenerom Spolstrom iz Majamija, a čini se da mu je i Pešić pokazao da od njega može i mora da "izvuče više".

SRBIJA: Petrušev 2 poena (6 sk), N. Jović 18 (7 sk), Bogdanović 14 (5-4 za tri poena), Marinković, Vukčević 10 (7 sk), Dobrić 3, Jokić 10 (8 sk, 4 as), Micić 6, Gudurić 9, S. Jović 2 (6 as), Avramović 8, Milutinov 11 (5 sk).

Šta dalje za Srbiju?

Slijedi odmor do nedjelje kada će selektor Pešić saopštiti konačan spisak za Eurobasket 2025, a kako sam kaže nema dilema pred put u Rigu. Tamo će Srbija provesti cijeli turnir i nadamo se biti zlatna...

27. avgust: Srbija - Estonija

29. avgust: Srbija - Portugal

30. avgust: Letonija - Srbija

1. septembar: Srbija - Češka

3. septembar: Turska - Srbija

6. septembar - osmina finala

9. septembar - četvrtfinale

12. septembar - polufinale

14. septembar - finale

