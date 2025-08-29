Foke koje igraju košarku, Federer na češkom i minus: Srbija glavna tema, ali se svašta dešava na Eurobasketu

Srbija je glavna tema na Eurobasketu i na ulicama Rige, ali se svašta dešava po samom gradu. Euforija polako počinje. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa./

Eurobasket je počeo, euforija polako kreće. Odigrane su tek prve utakmice u Rigi, danas su na programu mečevi drugog kola, a grad polako dobija obrise mjesta gdje se održava važno i veliko takmičenje. Na ovakvim događajima nema toliko slobodnih dana i vremena za neke druge stvari, ali je jedan takav bio u četvrtak, pošto je Srbija imala trening tek u 21 sat po lokalnom vremenu, odnosno 20 po srpskom.

Dalo je to malo vremena i nama novinarima, pa smo odlučili da vidimo kakvo je stanje u gradu i šta se sve dešava u Rigi. Posjetili smo i zoološki vrt i tamo vidjeli nešto što pokazuje koliko Letonci vole košarku. Veliki broj životinja je u svojim kavezima imao lopte, mahom košarkaške. Tako je bilo i sa fokama. U svom ograđenom prostoru imale su "Molten" košarkašku loptu sa kojom se igra u Evroligi. Stajali smo tu nekoliko minuta, čekali da vidimo kako igraju košarku, ali nisu bile raspoložene da nam to demonstriraju. Možda nekom drugom prilikom, ali eto i foke ovdje igraju košarku.

Bilo je tu i dosta ljudi u dresovima koji su šetali, gledali i uživali. Najviše smo vidjeli ljudi iz Estonije, izgleda da ih ima najviše u Rigi, a obožavaju košarku što se čuje na svakom koraku. Nažalost njihova reprezentacija će teško da prođe u osminu finala, ali su navijači za čistu desetku. Jedino šta je mana, bar za sada, jeste niža temperatura uveče, tako da može da bude dosta hladnije, tako da je to jedini minus.

Srbija glavna tema i Vasin finiš

Gdje god da se krećete u gradu, naletjećete na fanove košarke. Uglavnom su to ljudi ili u dresovima ili sa šalovima. Kada čuju da ste iz Srbije, odmah počnu da se smiju, da čestitaju, da hvale naš tim, ali i da po malo "prijete" i obećavaju da će njihov tim da nas namuči, bilo da su to Letonci, Estonci, Portugalci. Sve naravno kroz šaljiv ton i pravo navijačko ponašanje. Priznaju i oni da su "orlovi" glavni favoriti za zlato, a isto su rekli i Srbi koje smo sreli usput. Naši navijači najviše spominju Jokića i Bogdanovića i vjeruju u uspjeh Pešićeve čete. Biće novo okupljanje naših navijača i pred meč sa Portugalom.

Uveče smo došli na trening Srbije na kom nisu bili svi igrači, a Vasa Micić je radio zasebno sa Ognjenom Stojakovićem. Pokušava da se vrati u pravu formu, da pokaže šta sve zna i umije i asistent Denvera mu u tome pomaže. Mogli smo jasno da čujemo kada je rekao "elitno je, završi ga kako god želiš". Hvalio je Vasin prodor i taj segment igre i davao mu dodatno sampouzdanje da se vrati na prepoznatljiv nivo.

Kakve veze ima Federer sa Česima?

Za kraj da ostavimo i malo šale i anegdota sa mečeva. Gledali smo prvi dan utakmicu Češke i Portugala koju su Portugalci dobili, po malo i iznenađujuće, ali je tu bilo dosta čeških navijača. Pjevali su, skandirali, podržavali, a onda je nastala šala vezana za Rodžera Federera.

Kako se to desilo? Tako što su češki navijači skandirali nešto što zaista zvuči kao riječ "Federer". Kolega koji je sjedio pored se našalio i rekao "prozivaju Federera", a kada čujete tako nešto onda ne možete da ne čujete ništa drugo u njihovom skandiranju osim "Federer, Federer". Znamo zasigurno da to nisu skandirali, ali pošto ne znamo češki dovoljno dobro... Neka ostane omaž Švajcarcu.

