"Indijanac, ono je šamar, da ga šutneš u du*e": Mile Ilić i Milutin Aleksić ocrnili reprezentativca Francuske

Mile Ilić i Milutin Aleksić se osvrnuli na nesportski potez Silvana Fransiska koji je razbjesnio Dončića i Slovence.

Francuski košarkaš Silvan Fransisko je napravio nedopustiv potez u finišu utakmice sa Slovencima na Eurobasketu. Nakon što je pružio Luki Dončiću ruku, odlučio je da ipak ima dovoljno vremena da poboljša svoj poenterski učinak i prošetao se do koša, iako je meč već bio gotov. Ovaj nesportski gest je žestoko razljutio Slovence, i to sa razlogom, a poznati srpski košarkaši Mile Ilić i Milutin Aleksić su imali zanimljivu polemiku na ovu temu.

U popularno podkasu "Jao Mile" osudili su potez igrača koga navijači Partizana ne pamte po dobru. Možda je Fransisko dobar igrač, ali ljudski kvaliteti su itekako sporni.

Ilić i Aleksić opleli po Fransisku

- Moram da prokomentarišem onaj indijanski potez onog Fransiska, počeo je Aleksić.

- Kako je ono bezobrazno...

- Ono bi u blokovima bilo za šamar, tako bi rekli...

- I ovdje je za šamar, ali pošto je u pitanju Evropsko...

- Koliko je ono seljački...

- Onda ga uhvatiš za uvo i da ga šutneš u du*e, da ga izbaciš.

- Baš me razočarao, a ovako mi je bio simpatičan, ja sam njega hvalio kako ima onaj čuveni step-bek, u Areni, ako se sjećaš protiv Partizana. Baš je džukac, ja ono dugo nisam vidio.

- E, ali se zagrli sa čovjekom, sve kao, ljubi brat ...

- Ne znam da l' će tu neki Slovenac neku sačekušu da mu napravi, ali bezveze je, baš je džukac. Jesi vidio poslije i utakmica ne može da se završi, on svima napravi problem

- Snimila ga je kamera, kao 'my bad'

- Znam, al šta treba da te povuče ono da uradiš, ja mislim da se to iz djetinjstva vuče

- Traume iz detinjstva. Iz Toronta što su ga izbacili iz NBA, možda se kladio na sebe

- Dobar igrač, ne mogu da kažem, ali ljudski kvaliteti su upitni.

- To ne može svakom da se desi, da se ti pozdraviš sa čovjekom, izljubiš i to uradiš

- Ja sam vidio one ubice, neće da predaju, gladan sam koša, ali ovo, rukuju se rukuju i onda... Baš je za šamar.

Trojka protiv Partizana

Silvan Fransisko je pretprošle sezone bio koban za košarkaše Partizana kada je pogodio "stepbek" na 1,1 sekund prije kraja. Tada je nosio dres minhenskog Bajerna.

