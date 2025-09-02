Tristan Vukčević ostao zbunjen: Pogledajte najčudniji tajm-aut Srbije

Reprezentativac Srbije Tristan Vukčević ostao je šokiran nakon što je Svetislav Pešić iskoristio izraz koji vjerovatno nikada ranije nije čuo.

Izvor: X/FermanTwitt/printscreen

Selektor Srbije Svetislav Pešić održao je još jednu zanimljivu konferenciju za novinare nakon pobjede reprezentacije na Eurobasketu 2025, bilo je zanimljivo i njegovo rukovanje sa Vanjom Marinkovićem, ali i jedan tajm-aut na koji mnogi nisu obratili pažnju tokom utakmice protiv Češke.

Srbija je imala ubjedljivu prednost, ali je iskusni košarkaški trener želio da trgne svoj tim. Pokušao je da kaže igračima kako treba bolje da počinju napade, a iskoristio je izraz "zbrčkajte" koji nije bio jasan Tristanu Vukčeviću. Srpski reprezentativac koji je odrastao u inostranstvu ostao je zbunjen dok je Pešić objašnjavao narednu akciju!

"Slušaj ovamo... Samo da znamo zašto sam uzeo tajm-aut. Tajm-aut je uzet ne zbog ovoga. Izgubili smo, počeli su da igraju odbrani. I oni imaju ponos. Uđite bolje u akciju. Bolje u akciju, ovdje se zbrčkajte... Sačekaj ga Vaso", rekao je Pešić i počeo da crta po tabli. Djelovalo je u tom trenutku da Tristan Vukčević ne shvata o čemu se radi, pa je nakon napravljene grimase morao da ustane i približi se selektoru kako bi bolje ispratio njegove zamisli. Pogledajte taj tajm-aut.

Pešić je nastavio da priča svojim igračima dok je crtao na tabli naredne akcije koje će odigrati košarkaška reprezentacija Srbije. Očigledno je tajm-aut selektora Pešića urodio plodom, jer srpski košarkaši nisu dozvolili nikakvo opuštanje i sve do kraja meča su sigurno kontrolisali tok meča protiv Češke, u četvrtom kolu grupne faze.

Podsjećamo, reprezentacija Srbije je već u prvoj dionici stekla ogromnu prednost (27:5), a zatim je tu razliku sačuvala sve do kraja utakmice. U toj pobjedi je Tristan Vukčević ostavio sasvim dobar utisak jer je za nešto manje od 17 minuta na terenu imao pet poena, pet skokova i dvije asistencije.