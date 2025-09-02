"Nekad je moglo, a sad je katastrofa": Đurović otkrio Pešićev tajni plan za Tursku

Iskusni košarkaški stručnjak Vlade Đurović pričao je o tajnom planu Svetislava Pešića da protiv Turske igra sa dvije petice, što je jedan od simbola nekadašnje jugoslovenske škole košarke.

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić iskoristio je ubjedljivu pobjedu protiv Češke u četvrtom kolu grupne faze da isproba nešto novo pred veoma važan meč protiv Turske. Na parketu smo istovremeno vidjeli dvojicu srpskih centara - Nikolu Jokića i Nikolu Milutinova, a o njihovom učinku nakon meča su smatrali košarkaški nalitičari.

Tokom emisije posvećene Evropskom prvenstvu u studiju televizije Arena sport ovom temom bavili su se Vlade Đurović, Nikola Lončar i Miloš Vujaković. Počelo je od sasvim običnog pitanja - šta bi mogla da bude mana srpskog tima kada su obojica na parketu, a završilo se Đurovićevim izlaganjem o ideji koju je nakon meča pomenuo i Milutinov.

Nekadašnji košarkaš i reprezentativac Jugoslavije Nikola Lončar upitao je košarkaškog analitičara Miloša Vujakovića šta on misli o igri Srbije kada su na parketu Nikola Jokić i Nikola Milutinov, zajedno. "Moglo bi da bude problema, recimo, u branjenju četvorki. Selektor Pešić je rekao još jednu prednosti, a ta prednost je defanzivni skok. Problem može da bude ako do defanzivnog skoka uopšte ne dođe. Spejsing, branjenje u prostoru, oba naša centra nisu mobilni i ne brane preuzimanjem i iskakanjem. Ostaju u dropu, brane reket. To otvara dosta prostora, recimo za Osmanija", rekao je Vujaković, na šta je Lončar dodao "Ako ostaješ u dropu, umrijećeš protiv Turske".

Da li Srbija može sa dva centra?

Na priču njih dvojice nadovezao se Vlade Đurović, koji je do detalja razradio ideju o igri sa dvojicom centara. Po njegovim riječima, u tom slučaju bi Nikola Jokić morao da se pomjeri na četvorku i da sa mjesta krilnog centra razigrava saigrače, a prije svega Nikolu Milutinova.

"Kad već govorimo o toj kombinaciji sa dva centra. Meni se čini da počinje napade iz rogova, obojica su na visokom postu i mnogo treba da se Milutinov spusti, a Jokić ostane. Po mom mišljenju, Jokić je četvorka. Jokić to igra i u Denveru, najbolji je plejmejker sa četvorke. Milutinov bi se nadavao poena i čak zakucavanja sa njim tu", rekao je Đurović i dodao: "Mi mnogo govorimo... Ti si odmah počeo 'A kako će da čuvaju njihovu četvorku koja se izvlači?'. Kao što je Porzingis, pa nismo imali problema. Ima li koji bolji šuter u Turskoj od Porzingisa? Nek oni misle kako će nas da čuvaju, o tome se radi. Jokić gore na penalu, da ne mogu mnogo da ga udvajaju, Milutinov dole da drži jednog na leđima. Ako mu se da lopta na vrijeme, Jokić to zna, vrlo je teško. Faul ili koš. Ako idu da ga udvajaju, Jokić pogađa sa penala ili čak trojke. Vidim da je Lončar potpuno protiv toga, ja bih da se neki periodi igraju tako - njih dvojica".

Pored toga što smatra da bi Srbija mogla da se odbrani sa dvojicom centara na parketu, Vlade Đurović tvrdi da bi naš napad u tom slučaju bio nezaustavljiv. Jokić bi mogao da igra protiv svog čuvara ko god da je na parketu u tom trenutku, dok bi drugi centar Srbije - Milutinov ili čak Petrušev kao petica - imao prednost u odnosu na krilnog centra koji bi ga čuvao.

"Zašto ne mogu da igraju dva centra? Nekad je moglo, a sada je to kao... Jaoj, dva centra, katastrofa, nepokretni. Đavola, malo gledamo i kako će oni nas da brane. Ako oni stave 'tanku' četvorku? Šta će taj? A ovaj što je spor i visok, Jokić može njega da prođe. Skok će nam ubjedljivo biti jači. Ja sam za tu kombinaciju, ali ne iz rogova. Oni treba stalno da budu haj-lou. Mislim da bi to bilo vrlo efektivno", rekao je Vlade Đurović.

Đurović je kao primjer naveo situacije iz NBA lige, gdje Jokić podstiče Gordona da bude klasična petica u određenim napadima. "Aron Gordon u Denveru postiže 15-20 poena, pa i više. On da igra u Šarlotu, ne bi prebacivao 10. Zašto prebacuje? Zato što igra Jokić četvorku, a on peticu, ubaci se dole. Ja mislim da to može da igra i Milutinov. Sto odsto! Ali, eto, može Petrušev... Samo da ne budu stalno na rogovima, ovdje se ne sviraju ti faulovi držanja i čupanja, dok se spusti dole prođe 10 sekundi. Jedan nek bude na niskom postu, jedan na visokom - to je Jokić. I da vidimo onda kako će da brane. To kako Jokić može da doda ne može ni Šej Gildžes-Aleksander, nije mogao Medžik Džonson tako da dodaje", zaključio je Đurović.