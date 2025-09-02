logo
Bogdan, pa još trojica završila Eurobasket: Litvanija mora dalje bez najboljeg igrača

Bogdan, pa još trojica završila Eurobasket: Litvanija mora dalje bez najboljeg igrača

0

Litvanija ostala bez Rokasa Jokubaitisa na Eurobasketu 2025.

Litvanija ostala bez Rokasa Jokubaitisa na Eurobasketu Izvor: Alexander Trienitz / imago sportfotodienst / Profimedia

Litvanski košarkaš Rokas Jokubaitis pao je na parket prethodne večeri na meču protiv Finske (81:78) i navijači su se odmah uhvatili za glavu, a nažalost crne slutnje su se obistinile. Jokubaitis je doživio težu povredu koljena i zbog nje je za njega ovo prvenstvo završeno.

Radi se o jednom od najboljih košarakaša u Evropi, lideru reprezentacije Litvanije, tako da je ovo ogroman udarac na baltički tim koji je praktično već obezbijedio prolazak u nastavak takmičenja i to sa drugog mjesta.

Ujedno, to znači da će Srbija izbeći Litvaniju u prvoj nokaut rundi jer možemo da igramo samo sa trećim ili četvrtoplasiranim timom grupe "B". S obzirom na to da su Litvanci bili vrlo neprijatni u nekim utakmicama, može da se kaže da je to dobar znak za Srbiju, pa čak iako više neće moći da računaju na Jokubaitisa.

Rokas Jokubaitis (24) je košarkaš Bajerna iz Minhena od ovog ljeta, nakon što je prethodno igrao za Žalgiris, Barselonu i Makabi, a 2022. godine bio je proglašen za najvećeg talemnta Evrolige. U trenutku povrede imao je čak 16 poena, devet asistencija i dva skoka, a ukupno je drugi asistent turnira sa prosjekom od 8,5 po meču. Takođe, važno je reći da u prosjeku daje 17,3 poena i da je zato ključni igrač Litvanije uz Jonasa Valančijunasa koji je lider već godinama.

Prethodno su turnir zbog povreda završili Bogdan Bogdanović, Andrejs Gražulis iz Letonije i Johanes Fojtman iz Njemačke.

Tagovi

košarka Eurobasket 2025 Litvanija

