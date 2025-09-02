Poljaci namučili Francuze, haos u grupi D: Srbija, Turska i Njemačka jedini "preživjeli"

Poljaci nisu uspjeli da iznenade Francuze koji su među favoritima za medalju na Eurobasketu.

Izvor: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Francuska je pobijedila Poljsku rezultatom 83:74, u okviru 4. kola Grupe D Evropskog prvenstva i tako joj nanijela prvi poraz na prvenstvu. Sada u ovoj grupi imamo tri selekcije sa skorom 3:1 (Francuska, Poljska, Izrael), pa će zavšnica biti jako uzbudljiva. Poslije ove utakmice još su na šampionatu ostale tri neporažene ekipe - Turska, Srbija i Njemačka

Poljaci su odigrali sjajan meč protiv favorita, ali nisu mogli da se vrate nakon serije od 8:0 na startu posljednje dionice. Tokom tri četvrtine su bili konkurentni, imali su +3 na poluvremenu, u nekoliko navrata su vodili, ali je završnica izostala. Izabranici Igora Miličića se nisu predavali ni poslije dvocifrenog vođstva Francuske u posljednjoj dionici, zakuvali su u finišu, ali stali pred vratima podviga. Okobo je na seriju 5:0 odgovorio trojkom i ugasio sve nade o preokretu Poljaka.

"Trikolore" je predvodio nezaustavljiviji Geršon Jabusele sa 36 poena, šest skokova i dvije asistencije, pratio ga je Eli Okobo sa 14 poena. Poljake su standardno predvodili nekadašnji igrač Crvene zvezde Džordan Lojd sa 18 poena, dok ga je ispratio Mateuš Ponitka sa 16.