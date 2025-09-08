Težak zločin potresao NBA ligu: Sestra Naza Rida izrešetana pred zgradom, zabavljala se sa ubicom (29)

Rođena sestra poznatog košarkaša ubijena u Nju Džersiju. Imala je 28 godina, a zločin je izvršio muškarac sa kojim se zabavljala.

Toraja Rid (28), rođena sestra NBA asa Naza Rida (26), ubijena je u Nju Džersiju. Prema navodima okružnog tužioca, osumnjičen za ubistvo je Šakil Grin (29), sa kim se zabavljala.

Policiji je dojavljeno da su ispaljeni hici u Džeksonu, gdje je stanovala. Nadležni su na mjestu zločina zatekli njeno tijelo, koje je ubrzo poslije toga identifikovano.

Navedeno je da je imala više rana od metaka i da je tijelo pronađeno u blizini izlaza iz kompleksa u kojem je stanovala. Pripadnici policije uhapsili su Grina dok je pokušavao da pješke pobegne nakon zločina.

Na teret mu se stavlja ubistvo, posjedovanje oružja zbog nezakonite svrhe i nezakonito posjedovanje oružja. Trenutno je u policiji i čeka saslušanje.

Centar Minesote Naz Rid već godinama vodi velike bitke protiv Nikole Jokića u mečevima Denvera i Minesote.

Član je "vukova" od 2019. godine, kada je došao u NBA i nije bio odabran na draftu nakon studiranja na koledžu Lujzijana Stejt. Dobio je veliko priznanje 2024. godine za najboljeg šestog igrača u NBA ligi.

Rođen je 1999. godine u Nju Džersiju, odakle je stigla strašna vijest o ubistvu njegove sestre.

