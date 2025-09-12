logo
Preminula košarkaška heroina: Šest godina se borila sa opakom bolešću, porodica potvrdila tragične vijesti

0

Preminula australijska košarkašica Tiana Mangakahija koja je inspirisala žene širom sveta.

Preminula australijska košarkašica Tiana Mangakahija Izvor: tiana_mangakahia/Instagram/Printscreen

Tragične vijesti iz sveta košarke. Reprezentativka Australije Tiana Mangakahija (30) preminula je od posljedica raka dojke, saopštila je njena porodica.

Njoj je teška bolest dijagnostikovana još 2019. godine kada je igrala na koledžu, ali je uspjela da se vrati na teren i zajedno sa reprezentacijom slavila bronzu na FIBA Azijskom kupu 2021. godine. Bila je simbol borbe i inspiracija mnogim ženama koje su se suočavale sa istim ili sličnim problemima. Čak je uspjela da izbori svoje mjesto u WNBA kampu Finiksa, da bi uslijedio povratak u domovinu gdje je nosila dres Sidnej Flejmsa.

Nažalost, rak je metastazirao 2023. godine kada je morala da završi igračku karijeru. Okrenula se trenerskom poslu u Sidneju, što joj je davalo motiv i snagu da nastavi dalje da se bori.

Ove godine se vratila na teren igrajući za Distrikt Spartans, ali nažalost stanje joj se drastično pogoršalo, da bi u četvrtak stigle tragične vijesti.

Mangakahija je bila velika nada australijske i svjetske košarke, imala je visok košarkaški IQ, sjajno je šutirala za tri poena, snažna i žilava sa prirodnim osjećajem za igru, kako su je opisivali oni koju su imali priliku da je gledaju uživo. 

"Slomljenog srca dijelimo vijest o odlasku naše prelijepe Tiane Mangakahije. Napustila nas je 11.09.2025, okružena porodicom, prijateljima i ogromnom ljubavlju. Tiana je bila svjetlost koja je dotakla živote svih koje je srela svojom dobrotom, snagom i toplinom. Borila se do samog kraja, pokazujući hrabrost i dostojanstvo koje riječi ne mogu opisati. Iako nas boli što je više nema, njeno naslijeđe i ljubav koju nam je pružila zauvijek će ostati sa nama. Nastavićemo da je poštujemo u svemu što radimo. Volimo te beskrajno, Tiana, i zauvijek ćeš nam nedostajati. Ako želite da nam se pridružite u proslavi njenog nevjerovatnog života, detalji sahrane biće objavljeni uskoro", navedeno je u objavi porodice.

