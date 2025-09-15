Oglasio se Alperen Šengun poslije šamara, pokazao da ne zna da gubi

Turskom košarkašu Alperenu Šangunu teško je pao poraz u finalu Eurobasketa od Njemačke.

Reprezentativac Turske Alperen Šengun svojim partijama na Eurobasketu zaslužio je priznanje člana idealne petorke, ali njegovo ponašanje nakon poraza od Nijemaca u finalu nije baš za poštovanje. NBA zvijezda je jedva pozdravila pobjednike, redom su ga tješili saigrači, ali on je arogantno primao čestitke i pohvale i na licu mu se vidjelo da je drugo mjesto za njega ništa do jedno veliko razočaranje. Možda je razmišljao i o potezima u finišu koji baš nisu bili najsrećniji, a dan nakon osvajanja srebrne medalje skupio je hrabrost da se oglasi.

Promašio je "Bejbi Jokić" zicer, a potom trojku za izjednačenje, ali je utisak da je bilo daleko boljih rješenja. Ipak, povukla ga lopta i šansa da postane heroj Turske.

"Ovo putovanje nije bilo samo putovanje jednog tima, već cijele Turske. Zaista je teško izraziti ponos koji osjećam u srcu. Sa svakom borbom, svakim treningom, svakim minutom, ponovo sam osjetio ponos što sam dio ove zemlje. Jer na svakom koraku, svakoj pobjedi i svakom porazu, bili smo zajedno - bili smo jedno."

"Beskrajno hvala našim građanima koji su nas gledali i podržavali, našem trenerskom štabu koji je uvijek bio uz nas, mojim saigračima i mojoj porodici. Danas možda nismo nosili tu zlatnu medalju, ali najvrednija stvar koju smo osvojili je mjesto koje smo zaslužili u srcu svakog pojedinca u ovoj zemlji. Od sada ću svakoj utakmici i svakom turniru pristupati sa istom strašću i odlučnošću, sa još većim vjerovanjem. Turski uspon u košarci će se nastaviti. Vjerujem da ćemo zajedno postići još veće pobjede. Borba za našu zastavu je moj najveći ponos, i sljedeći put kada dođemo do ove faze, učiniću sve što mogu da je istaknem na samom vrhu", napisao je Šengun.

Šengun je bio jedan od najboljih na turniru bilježeći 21,6 poena, 10,1 skok i 6,6 asistencija, ali je MVP titulu odnio Denis Šreder.