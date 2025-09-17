Potpuno uništen kultnI košarkaški teren u Novom Mestu

Čuvena dvorana "Leon Štukelj" pretrpjela teška oštećenja u nevremenu koje je zahvatilo jug Slovenije

Izvor: x.com/bckrka/MN Press

Teren dvorane "Leon Štukelj" u Novom Mestu potpuno je uništen u nevremenu, objavio je Košarkaški klub Krka, dugogodišnji član ABA lige.

"Ovako naša dvorana izgleda nakon današnjeg nevremena. U narednim danima biće poznat stvarni obim štete. U tom periodu će klub, u saradnji sa lokalnom i regionalnom zajednicom, učiniti sve što je moguće kako bi se obezbijedio nesmetan nastavak treninga za seniore, omladinski pogon i rad Škole košarke", napisao je slovenački klub na svojim društvenim mrežama uz fotografiju uništenog terena.

ABA ligaš potom je poručio da će učiniti sve uz pomoć nadležnih da klub funkcioniše nesmetano.

"U ovom periodu klub će, u saradnji sa lokalnom i regionalnom zajednicom, učiniti sve da obezbijedi nesmetan nastavak trening procesa članova i omladinskog pogona, kao i rada Košarkaške škole KK Krka. Hvala svima na podršci".

Na ovom terenu bi 11. oktobra trebalo da bude odigran meč Krka - Kluž, a za malo više od mjesec dana, 25. oktobra, zakazana je utakmica Krke i Dubaija, novog člana Evrolige. Slovenci će potom u "Štukelju" ugostiti FMP 7. novembra, Borac Čačak 6. decembra i Partizan 22. decembra.

Podsjetimo, ABA liga igra se od ove sezone u dvije grupe i prema tome Crvena zvezda i Mega neće gostovati u Novom Mestu u takmičarskoj 2025/26.

