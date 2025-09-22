logo
Ona je ženski "Nikola Jokić" - četvrti MVP trofej NBA lige

Ona je ženski "Nikola Jokić" - četvrti MVP trofej NBA lige

Autor Nikola Lalović
0

Bem Adebajo je donio MVP trofej svojoj djevojci A'ji Vilson i tako je ispisana NBA istorija. Ona je prva košarkašica sa četiri MVP trofeja.

a ja vilson cetiri puta mvp nba lige Izvor: X/@WNBA/Printscreen

Ispisana je istorija ženske NBA lige, pošto je košarkašica Las Vegas Ejsesa A'ja Vilson drugu godinu zaredom postala MVP. Njoj je ovo četvrta sezona u kojoj je najkorisnija košarkašica regularnog dijela sezone i prva je u istoriji sa četiri MVP nagrade. 

Zaplakala je nevjerovatna košarkašica ovaj put kada joj je trofej uručen, a uz njene saigračice koje su bile tu pehar joj je donio njen dugogodišni dečko Bem Adebajo. Pogledajte kako je reagovala kada je centar Majamija donio pehar:

A'Ja Vilson ima 29 godina, igra na poziciji centra i u ženskoj NBA ligi je od 2018. godine kada je ekipa Las Vegasa izabrala kao prvog pika na draftu.

To je prva godina u kojoj se tim preselio iz San Antonija i tim je građen oko Vilsonove koja je dva puta osvojila WNBA titulu 2022. i 2023. sa Ejsesima. Bila je MVP finala 2023. godine, a osim četiri MVP titule tri puta je bila najbolja defanzivna košarkašica lige, sedam puta je igrala na Ol Staru, pet puta je bila najbolja blokerka lige i dva puta najefikasnija u WNBA.

Ove sezone je uzela MVP trofej sa 657 bodova u glasanju ispred Nafise Kolijer iz Minesota Linksa sa 534 boda i Alise Tomas iz Finiks Merkjurija sa 391 bodom. "Moja ekipa zna da nam nije bilo lako. Isključili su nas i otpisali, ali mi se nismo predavale. Moje ime je na njemu, ali ovo je za sve nas," rekla je A'ja Vilson. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:20
NBA liga pokrala Nikolu Jokića
Izvor: NBA
Izvor: NBA

