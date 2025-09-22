Ona je ženski "Nikola Jokić" - četvrti MVP trofej NBA lige

Bem Adebajo je donio MVP trofej svojoj djevojci A'ji Vilson i tako je ispisana NBA istorija. Ona je prva košarkašica sa četiri MVP trofeja.

Ispisana je istorija ženske NBA lige, pošto je košarkašica Las Vegas Ejsesa A'ja Vilson drugu godinu zaredom postala MVP. Njoj je ovo četvrta sezona u kojoj je najkorisnija košarkašica regularnog dijela sezone i prva je u istoriji sa četiri MVP nagrade.

Zaplakala je nevjerovatna košarkašica ovaj put kada joj je trofej uručen, a uz njene saigračice koje su bile tu pehar joj je donio njen dugogodišni dečko Bem Adebajo. Pogledajte kako je reagovala kada je centar Majamija donio pehar:

FOUR. EVER. THE. ONE.



A surprise fit for history. A’ja Wilson adds to her legacy in unforgettable fashion.#KiaMVP|#WelcometotheWpic.twitter.com/Vf1EkuWH8d — WNBA (@WNBA)September 21, 2025

A'Ja Vilson ima 29 godina, igra na poziciji centra i u ženskoj NBA ligi je od 2018. godine kada je ekipa Las Vegasa izabrala kao prvog pika na draftu.

To je prva godina u kojoj se tim preselio iz San Antonija i tim je građen oko Vilsonove koja je dva puta osvojila WNBA titulu 2022. i 2023. sa Ejsesima. Bila je MVP finala 2023. godine, a osim četiri MVP titule tri puta je bila najbolja defanzivna košarkašica lige, sedam puta je igrala na Ol Staru, pet puta je bila najbolja blokerka lige i dva puta najefikasnija u WNBA.

Ove sezone je uzela MVP trofej sa 657 bodova u glasanju ispred Nafise Kolijer iz Minesota Linksa sa 534 boda i Alise Tomas iz Finiks Merkjurija sa 391 bodom. "Moja ekipa zna da nam nije bilo lako. Isključili su nas i otpisali, ali mi se nismo predavale. Moje ime je na njemu, ali ovo je za sve nas," rekla je A'ja Vilson.

