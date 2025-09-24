logo
"Učešće evroligaških sudija je važan signal košarkaškoj zajednici: Dvojica Srba dijele pravdu na VTB Superkupu

0

Na VTB Superkupu koji se održava u Beogradu će suditi i dvojica srpskih arbitara Uroš Nikolić i Milivoje Jovčić.

Dvojica srpskih sudija na VTB Superkupu Izvor: MN Prees

VTB Superkup počinje u Beogradu. Učestvovaće Crvena zvezda, Dubai, CSKA i Zenit, a pred početak mečeva stigla je potvrda i o sudijama. Saopšteno je i da će srpske sudije Milivoje Jovčić i Uroš Nikolić da budu dio sudijske ekipe koja će raditi na ovim mečevima.

"VTB liga je posvećena tome da Superkup postane međunarodni događaj, tako da je učešće vodećih sudija Evrolige važan signal cijeloj košarkaškoj zajednici. To potvrđuje visok nivo turnira i njegov status u evropskom kalendaru. Važno nam je da privučemo ne samo najjače klubove i igrače, već da obezbijedimo i najviši mogući nivo suđenja. U skladu sa standardima vrhunskih takmičenja", rekao je predsjednik VTB lige Sergej Kuščenko.

Ovako izgleda kompletan sastav sudija: Milivoje Jovčić, Uroš Nikolić, Jevgenij Ostrovski, Jaroslav Orešin, Anton Kruglov, Stanislav Valejev i Aleksej Davidov.

