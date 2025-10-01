Kokoškov slučajno povrijedio najplaćenijeg igrača Makabija: Srbin se uzalud sklanjao, Javor odmah gledao snimak

Igor Kokoškov je nenamjerno povrijedio najplaćenijeg košarkaša Makabija Lonija Vokera koji je krenuo da trči u odbranu poslije promašaja...

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Efes je pobijedio Makabi na startu Evrolige, a tim iz Izraela je u ogromnom problemu poslije ovog meča. Povredu je doživjela prva zvijezda ekipe Loni Voker. I to na oko tri minuta prije kraja utakmice kada ga je povrijedio ni manje ni više nego Igor Kokoškov.

Srpski stručnjak sa klupe Efesa je potpuno slučajno i bez ikakve namjere povrijedio Amerikanca. Voker je šutirao za tri, promašio i krenuo da trči u odbranu, ali se nalazio van terena, tačnije u trenerskom prostoru. Igor se sklanjao, radio sve da ga izbjegne, ali nije uspio u tome.

Pogledajte 00:51 Igor Kokoškov povredio Lonija Vokera Izvor: Arena sport 3 Izvor: Arena sport 3

Američki košarkaš ga je dokačio, pao na parket i odmah se uhvatio za glavu sa bolnom grimasom. Kokoškov je bio pored, odmah je prišao, meč je prekinut. Sudija Damir Javor je odmah odlučio da odgleda snimak i da utvrdi da li postoji "akt nasilja" kako to zovu sudije. Pogledao je i video da se Kokoškov sve vrijeme sklanjao i pokazao da nema nikakvih elemenata za bilo kakvu vrstu sankcije.

Voker su saigrači pomogli da ustane i uz njihovu pomoć je otišao do klupe. Nije mogao da se osloni na nogu što je svakako zabrinjavajuće. On je ujedno i najplaćeniji igrač Makabija i dobija 2,2 miliona dolara za sezonu i sada čeka dodatne ljekarske preglede i snimke. Ne djeluje dobro...