Sferopulosu gori pod nogama, ali nema samo Zvezda probleme: Jasikevičijus mora bez velikog pojačanja

Sferopulosu gori pod nogama, ali nema samo Zvezda probleme: Jasikevičijus mora bez velikog pojačanja

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Poznata težina povrede košarkaša Fenerbahčea Brendona Bostona koji je doživio peh na utakmici protiv Žalgirisa.

Brendon Boston se povrijedio koliko mora da pauzira Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Crvene zvezde su otvorili sezonu u Evroligi sa dva poraza, a u 3. kolu će imati još jedan jako težak zadatak. Izabranici Janisa Sferopulosa gostiju aktuelnom šampionu Evrope, Fenerbahčeu u petak 10. oktobra od 19.45. Crveno-bijeli imaju velikih problema sa povredama, ali ni Šarunas Jasikevičijus neće imati sve igrače na raspolaganju.

Stigle su prve informacije o povredi velikog pojačanja istanbulskog velikana Brendona Bostona koji je doživio peh na utakmici protiv Žalgirisa. Amerikanca je slučajno povrijedio saigrač Vejd Boldvin. U pitanju je povreda skočnog zgloba koji je ranije operisao, ali neće morati na dužu pauzu. U pitanju je povreda prvog stepena, ali pretpostavlja se da neće uspjeti da se oporavi do meča sa Zvezdom. 

Pogledajte

00:44
Povreda košarkaša Brendona Bostona
Izvor: Arena 2 Premium
Izvor: Arena 2 Premium

Osim njega, prema trenutnim informacijama, Jasikevičijus ne može da računa na Skotija Velbekina i Artursa Žargasa.

Podsjetimo, Vibekin je propustio cijelu prošlu sezonu zbog povrede prednjih ukrštenih ligamaenata, ali se nedavno vratio treninzima, pa se uskoro može očekivati njegov povratak takmičarskoj košarci. Vidjećemo kada će se Jago Dos Santos i Donatas Motiejunas priključiti crveno-bijelima koji nemaju mnogo vremena za uigravanje.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

