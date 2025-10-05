Osmani zaprijetio Partizanu: Efes stiže u Beograd poslije sjajne partije, jedno brine Kokoškova

Košarkaši Efesa ubjedljivi pred gostovanje Partizanu u Beogradskoj areni.

Izvor: SeskimPhoto / imago sportfotodienst / Profimedia

Košarkaši Partizana za sada imaju polovičan učinak u Evroligi nakon dva odigrana kola, a u narednoj utakmici dočekaće ekipu Efesa koja je zabilježila ubjedljivu pobjedu pred gostovanje u Beogradu. Izabranici Igora Kokoškova su slavili protiv Burse sa 93:73, a posebno se istakao jedan igrač.

U pitanju je reprezentativac Turske Erdžan Osmani koji se posebno istakao na minulom Evropskom prvenstvu. Sjajnu formu nastavio je i u novoj sezoni, pošto je bio nadomak dabl-dabla.

Meč je završio sa 21 poenom uz devet skokova i dvije asistencije, pratili su ga ga je Bris Deser i Kol Svajder sa po 13 minuta. Na drugoj strani Artur Konotsuk je prenjačio sa 19 poena, dok je Brendon Čajldres dodao 12 poena.

Najbolji igrač Efesa Šejn Larkin nije igrao protv Burse zbog povrede, kao ni nekadašnji košarkaš Partizana Pi Džej Doužer. Što se tiče Larkina on ima problem sa skočnim zglobom, ali nije u pitanju ništa ozbiljnije, pa se očekuje da bude u timu za okršaj sa Partizanom. Od ranije je poznato da Vinsenta Poarijea čeka duža pauza, dok je David Mutaf takođe pod znakom pitanja.

