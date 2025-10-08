"Bili smo loši kad Jokić nije igrao": Vukčević progovorio o Eurobasketu, zna gdje je bio problem Srbije

Tristan Vukčević se poslije ne tako uspješnog ljeta u reprezentaciji Srbije vratio u NBA i svima otkrio koliko mu je rad sa Nikolom Jokićem prijao.

Tristan Vukčević je ovog ljeta debitovao za reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Rigi. "Orlovi" nisu opravdali očekivanja, ali bilo je važno vidjeti da Srbija ima i mlade nade - Nikolu Jovića i Tristana Vukčevića. Istakao se bivši igrač Partizana, odigrao nekoliko dobrih partija u nacionalnom dresu, pa je njegov učinak bio primjećen i u NBA ligi. Odmah je bilo jasno da je rad sa Nikolom Jokićem imao veliki udio.

Vukćević će i u sezoni pred nama nositi dres Vašingtona, a od mladog Srbina očekuju su znatno bolje partije u odnosu na prošlu sezonu. U godini za nama Vukčević je bilježio 9,4 poena, 3,7 skokova i 1,1 asistenciju, ali utakmice odigrane u aprilu bile su one koje su nagovijestile sve bolju igru Srbina, tada je bilježio 18,6 poena, 5,8 skokova i dvije asistencije.

Nema sumnje da mu je rad sa Jokićem prijao, pa je Vukčević bio upitan da objasni kako vidi sebe sada u odnosu na prethodnu sezonu. "Zreliji sam. Evropsko prvenstvo mi je mnogo pomoglo. Značilo mi je to što sam samo bio uz sve te igrače mjesec i po dana", započeo je Vukčević.

"Bio sam uz Jokića, vidio kako igra, kako trenira. To mi je mnogo pomoglo. Njegova košarkaška inteligencija, način na koji čita igru, posebno jer igramo na istoj poziciji. Sa njim tim igra bolje", objasnio je Vukčević.

Šta je bio problem Srbije na Eurobasketu?

Tristan Vukčević jednostavno je objasnio kako je reprezentacija Srbije izgledala bez Nikole Jokića na terenu: "Moglo je da se vidi da kada Jokić izađe sa terena, da smo mi igrali lošije. Ja ću se truditi da tako utičem na igru", jasno je iznio problem Vukčević.

Bivši igrač Partizana još pronalazi mjesto u timu i oblikuje igru, ali morao je da prizna - nije imao uzore, uvijek je od svakog igrača želio da uzme najbolje. "Volio sam da uzimam dijelove, kako se visoki igrači ponašaju i kako ja mogu da igram kao oni. I tako sam shvatao šta da radim."

