"Ko je, bre, arogantan": Dimitris Itudis izgubio živce, poludio i na pitanje o Vasi Miciću

Trener izraelskog Hapoela Dimitris Itudis vrlo nervozan poslije prvog ovosezonskog poraza za svoju ekipu u Evroligi. I to protiv Makabija.

Izvor: YouTube/Hapoel Tel Aviv BC/Screenshot

Makabi je pobijedio Hapoel 103:90 u izraelskom derbiju Evrolige odigranom u Bugarskoj, a trener novopečenog člana elite Dimitris Itudis bio je nervozan poslije svega. Njegova ekipa podbacila je u mnogim segmentima igre i zbog toga je Itudis pred novinare izašao neraspoložen i spreman za svađu.

U pokušaju da što prije ode sa utakmice, poručio je da je "Makabi bio bolji" i da njegov Hapoel nije zaslužio da izgubi na način na koji jeste, međutim uslijedilo je pitanje o arogantnosti njegovih igrača koje ga je izbacilo iz takta.

Hapoel - Makabi Izvor: TV Arena sport

"Mislite da sam arogantan? Ni igrači nisu, to nije bila arogancija. Bili smo loši defanzivno i to je moja greška. Znao sam da će se ovo desiti, ali novi smo tim i tek je počelo. Još nismo ono što bismo željeli da budemo. I kada pobjeđujemo, i dalje nismo to što želimo da budemo", rekao je Itudis povišenog tona.

Uz poruku da je ovakva partija Makabija bila očekivana poslije 0-2, dodao je i da je njegovoj ekipi bio potreban "šamar" jer je bio na 2-0.

"Ovakav poraz je trebalo da nam se desi, nažalost se desio u derbiju i želim da kažem navijačima da ćemo uraditi sve da ih učinimo ponosnim. Arogancija nije u mom vokabularu, ni u životu, ni u košarci. Baš suprotno, imali smo veoma dobre pripreme za ovaj meč. Ali, nismo igrali odbranu, nismo se pojavili. Pokušali smo da promenimo stvari taktički, ali nije bilo do taktike. Zaslužili su da pobjede. Ofanzivno smo bili tu, ali odbrambeno ne", dodao je Itudis.

Zašto su Micić i Motli bili tako loši?

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ispod očekivanja odigrali su Džonatan Motli (2 poena za deset minuta), ali i Vasilije Micić koji iako je na kraju skupio 14 poena, imao je i šest izgubljenih lopti i vidjelo se da je izgorio u želji.

"Šta se desilo Motliju? Dobro, vi postavljate pitanje, ali evo ja vas pitam. Ništa se nije desilo, imao je lošu utakmicu i igraće bolje", rekao je Itudis i potom branio i Micića: "Ovo je timski poraz. Ni Motli, ni Micić. Ako želite nekoga da krivite, pa onda krivite mene. Imate posao i slobodno uperite prstom u mene. Ovo je dobra lekcija za nas", dodao je on.

