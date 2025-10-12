Ništa od Partizana, ljubimac Grobara na drugom kraju svijeta: Miško objavio gdje Žofri Lovernj nastavlja karijeru

Miško Ražnatović objavio je da Žofri Lovernj odlazi u Kuvajt

Izvor: MN Prees

Bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj (34) otišao je u Kuvajt, objavio je njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović. Iako je ovog ljeta bio dovođen u vezu sa Partizanom i iako su i navijači crno-bijelih skandirali ovog ljeta njegovo ime na pripremnoj utakmici na Tašmajdanu, ipak neće biti nove epizode Francuza u Humskoj.

Lovernj ima 34 godine, prethodne tri godine proveo je u ASVEL-u i u kontinuitetu je bio u Evroligi od povratka iz NBA lige 2018. Igrao je u tom periodu za Fenerbahče i Žalgiris, a ljubitelje košarke u Srbiji nije potrebno podsjećati na njegovu veliku ulogu u Partizanu od 2012. do 2014, kad je postao i kapiten crno-bijelih.

Iz Humske je kao reprezentativac Francuske i šampion Eurobasketa 2013. otišao u NBA ligu i u njoj igrao od 2014. do 2018, za Denver, Oklahomu, Čikago i San Antonio. Ove jeseni pred njim je azijska avantura, jer je potpisao za Sporting, za koji su svojevremeno igrali bivši reprezentativac Elmedin Kikanović (37) i Džejms Feldin (37), kao i bivši bek Panatinaikosa Ej-Džej Slouter (38).