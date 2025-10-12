logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ništa od Partizana, ljubimac Grobara na drugom kraju svijeta: Miško objavio gdje Žofri Lovernj nastavlja karijeru

Ništa od Partizana, ljubimac Grobara na drugom kraju svijeta: Miško objavio gdje Žofri Lovernj nastavlja karijeru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Miško Ražnatović objavio je da Žofri Lovernj odlazi u Kuvajt

Žofri Lovernj ide u Kuvajt Izvor: MN Prees

Bivši kapiten Partizana Žofri Lovernj (34) otišao je u Kuvajt, objavio je njegov menadžer Miodrag Miško Ražnatović. Iako je ovog ljeta bio dovođen u vezu sa Partizanom i iako su i navijači crno-bijelih skandirali ovog ljeta njegovo ime na pripremnoj utakmici na Tašmajdanu, ipak neće biti nove epizode Francuza u Humskoj.

Lovernj ima 34 godine, prethodne tri godine proveo je u ASVEL-u i u kontinuitetu je bio u Evroligi od povratka iz NBA lige 2018. Igrao je u tom periodu za Fenerbahče i Žalgiris, a ljubitelje košarke u Srbiji nije potrebno podsjećati na njegovu veliku ulogu u Partizanu od 2012. do 2014, kad je postao i kapiten crno-bijelih.

Iz Humske je kao reprezentativac Francuske i šampion Eurobasketa 2013. otišao u NBA ligu i u njoj igrao od 2014. do 2018, za Denver, Oklahomu, Čikago i San Antonio. Ove jeseni pred njim je azijska avantura, jer je potpisao za Sporting, za koji su svojevremeno igrali bivši reprezentativac Elmedin Kikanović (37) i Džejms Feldin (37), kao i bivši bek Panatinaikosa Ej-Džej Slouter (38).

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Miško Ražnatović Žofri Lovernj

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC