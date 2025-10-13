logo
Ergin Ataman o suđenju na derbiju Grčke: Ovo je tragikomedija!

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Panatinakosa Ergin Ataman ne može da se pomiri sa porazom od Olimpijakosa u derbiju.

ergin ataman se zalio na sudjenje poslije derbija ovo je tragikomedija Izvor: MN PRESS

Košarkaši Olimpijakosa savladali su Panatinaikos sa 90:86, u prvom ovosezonskom grčkom vječitom derbiju. Jedan od heroja crveno-bijelih bio je srpski centar Nikola Milutinov. Trener atinskih "zelenih" Ergin Ataman bio bijesan zbog poraza, a nezadovoljstvo je izrazio i na društvenim mrežama. Turčin je objavio video snimke spornih situacija i nazvao suđenje "tragikomedijom".

On je na Instagramu podijelio dvije situacije uz video dokaze. Ovim je rizikovao kaznu zbog komentara na suđenje, ali očigledno ga nije bilo briga.

"Tragikomedija. Faul je dosuđen Slukasu, ali je protivnik izašao na liniju za dva slobodna bacanja. Nije šala", napisao je Ataman.

Što se tiče druge sporne situacija, bio je bijesan zbog brutalnosti na terenu, na snimku se vidi okršaj Vezenkova i Šortsa.

"Takođe smo bili svjedoci otkrića novog sporta: grčko-rimskog rvanja u parteru. Prvog u svjetskoj istoriji", napisao je Ataman.

 U pobjedničkom timu bili su najefikasniji Saša Vezenkov sa 22 poena i Tajler Dorsi sa 16, dok je Panatinaikos predvodio Vasilis Toliopulos sa 14 poena, a pomenuti Milutinov je sa 12 poena bio jedan od heroja turbulentnog meča u Pireju.

(MONDO)

