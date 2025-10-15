KS BiH usvojio ostavku Adisa Bećiragića, objavljeni i iznosi uplaćeni igračima prije i tokom Eurobasketa

Košarkaški savez BiH oglasio se saopštenjem za javnost.

Upravni odbor Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine usvojio je ostavku Adis Bećiragića na mjesto selektora seniorske reprezentacije BiH.

Istaknuto je ovo u saopštenju bh. kuće košarke, uz podsjećanje da kvalifikacije za Mundobasket 2027 počinju već sljedećeg mjesta i napomenu da je, shodno tome, rukovodstvo KS BiH već počelo intenzivne razgovore sa potencijalnim kandidatima koji bi preuzeli komandu nad ekipom.

Košarkaški savez BiH objavio je, takođe, i pojedinačne novčane iznose koji su isplaćeni igračima i stručnom štabu od početka priprema za Eurobasket, odnosno od puta u Kinu do učešća na kontinentalnom prvenstvu.

Na ovaj korak KS BiH se odlučio povodom medijskog "rata" koji se prethodnih dana vodi između Jusufa Nurkića kao predvodnika igrača i Aida Berbića, prvog čovjeka KS BiH, po pitanju premija za rezultat na prvenstvu Evrope, ali i funkcionisanja cjelokupnog saveza.

"S obzirom na špekulacije koje su objavljene u domaćim medijima, saopštavamo da Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) do sada nije isplatila, ali ni najavila isplatu bilo kakve nagrade KS BiH za osvajanje 13. mjesta na proteklom Eurobasketu. Ukoliko se to dogodi, iznos isplaćen od strane FIBA, a po odluci Upravnog odbora Košarkaškog saveza BiH, biće uplaćen na račune naših reprezentativaca i stručnog štaba reprezentacije", naveli su iz Saveza.

Pogledajte u tabeli iznose koje su dobili igrači i treneri BiH:

