Serđo Skariolo očekuje žestok okršaj sa Željkom Obradovićem, usput je "pecnuo" i Crvenu zvezdu

Trener Real Madrida Serđo Skariolo se osvrnuo na smjenu Janisa Sferoplusa i svoj odnos sa Željkom Obradovićem.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Košarkaši Partizana gostuju ekipi Real Madrida u 4. kolu Evrolige, a trenutno su oba tima na skoru 2-1. Višestrukog šampiona Evrope od ljetos predvodi doskorašnji selektor Španije Serđo Skariolo koji je čest gost seminara koje drži Željko Obradović.

Posljednji klub koji je vodio bio je Virtus iz Bolonje sa kojim je završio saradnju 2023. godine. Bilo je kontakata sa Realom i ranije, ali konačno su se kockice poklopile. Iskusni stručnjak je već bio na klupi "kraljevića" u periodu od 1990. do 2002.

"Kada dobijete poziv Real Madrida, morate da poslušate šta imaju da vam kažu. Bilo je priče i ranije, ali vrijeme tada nije bilo pravo. Sada se sve poklopilo i evo me na klupi ovako velikog kluba. Prije toga bio sam zadovoljan svojim poslom kao komentator, držao sam predavanja i govore, ali, naravno, velika je čast biti trener Reala", rekao je Skariolo za Mozzart Sport.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Skariolo sa dosta respekta dočekuje utakmicu sa Partizanom, a sa druge strane biće Obradović koga izuzetno cijeni i poštuje.

"Naravno da očekujem tešku utakmicu. Uostalom, svaka je teška u Evroligi. Partizan ima jak tim, na čelu sa Željkom Obradovićem. Igraju njegovu košarku i to se vidi. Nekoliko igrača se ističe, iako istinski funkcionišu kao tim".

Posebno ističe ulogu Sterlinga Brauna koji je bio ključnih igrač crno-bijelih prošle sezone, a sa sjajnim partijama je nastavio i ove. Takođe, zna da velika opasnost preti od MVP-ja finala Eurobasketa Isaka Bonge.

"Sterling Braun, po mom mišljenju, trenutno igra košarku karijere, otkako je došao u Evropu. Shvatio je šta treba da radi i to izvršava na vrhunskom nivou. Ipak, možda bih posebno istakao Isaka Bongu. On povezuje sve redove u igri Partizana. Igra izvanrednu košarku, što su svi mogli da vide još na Evrobasketu, a sada je to prenio i u Evroligu. Sve to, naravno, nosi pečat trenera Obradovića".

Odnos sa Željkom Obradovićem

Osvrnuo se na predavanja Željka Obradovića kojima je prisustvovao u Beogradu. "Bila je čast. Kada razmislim, nisam siguran kada sam prvi put upoznao Željka i kada smo se prvi put suočili na terenu. Sigurno je prošlo više od 20 godina, tako da se više i ne sjećam. Previše je vremena prošlo", rekao je Italijan.

Obradović, Skarolo i Mesina su predstavnici "stare škole". "Možda pasoš to kaže, ali za mene to ne znači mnogo. Uvijek ističem da morate da učite i da se prilagođavate, jer ako to ne radite – vrlo brzo će vas drugi prevazići. Ne pridajem značaj godinama, već radu. U ovoj fazi karijere fokusiran sam samo na svoju ekipu, na njihove tendencije i pokušavam da im pomognem da budu najbolja verzija sebe".

Svaki trenerski posao donosi dozu pritiska, ali od trenera Reala se očekuju samo titule. Iskusni stručnjak se našalio na svoj račun. "Mislim da već nisam ispunio očekivanja jer sam izgubio neke utakmice, ha-ha-ha. Naravno da svi u klubu znamo šta Real predstavlja i u skladu s tim imamo ambicije. Ipak, ne obraćam previše pažnju na buku sa strane, već sam koncentrisan na svoje igrače i način na koji mogu da im pomognem".

Evroliga je iz godine u godinu sve kompetitivnija, a Skariolo ne želi da daje velika obećanja ni prognoze na startu sezone. "Slažem se da je svima zanimljivo da prate Evroligu. Nama, učesnicima, nije lako, posebno zbog ritma. Ali kada se naviknete, sve ide svojim tokom. Sezona je tek počela, prerano je za dublje analize ili priče o favoritima. Koncentrisan sam na svoj tim. Pozovite me za nekoliko nedjelja, pa ću vam reći da li sam zadovoljan ili zabrinut. Zasad je prerano".

Smjena Sferopulosa i NBA Evropa

Izvor: MN PRESS

Dao je svoj komenat na nedavnu smjenu Janisa Sferopulosa u Crvenoj zvezdi nakon tri poraza na startu sezone. Trener Reala nije siguran da su crveno-bijeli napravili dobar potez.

"Ne bih da zalazim u detalje jer nisam previše upoznat sa situacijom. Svaki klub je priča za sebe i svaka situacija specifična. Ipak, sa stanovišta trenera – dati otkaz Janisu Sferopulosu poslije dva kola potpuno je nelogično i za mene nema smisla. Janis je sjajan čovjek i trener. Sada, kada je Saša došao, želim mu svu sreću jer je i on sjajan stručnjak. Generalno, te brze smjene nemaju mnogo smisla, ali ne bih da me neko pogrešno shvati, jer ne znam sve detalje".

Dolaz NBA u Evropu je sve izvjesniji, spreman je za nove ideje, ali je obazriv prema novom projektu koji je već uzdrmao Stari kontinent.

"Ako neko dolazi i spreman je da ponudi nešto novo što bi unaprijedilo košarku, mislim da svi treba da budemo spremni da to saslušamo. Imam iskustva sa NBA ligom, radio sam tamo, kao i u Evroligi. NBA nudi neprevaziđen biznis model, ali nije sve kod njih savršeno. Lično smatram da je Evroliga bolja u pogledu košarke i takmičarskog mentaliteta. Ipak, sve je još uvijek na nivou glasina. Ne znam šta će se tačno desiti i kako će izgledati, ali uvijek treba saslušati nove ideje", zaključio je za Mozzart Sport Serđo Skariolo.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 02:36 Nikola Kalinić utisci posle pobede protiv Žalgirisa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)