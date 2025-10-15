logo
Tabela Evrolige nakon četiri kola: Zvezda ispred Partizana

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Srpski klubovi imaju identičan skor (2-2), ali ni Zvezdi ni Partizanu to nije dovoljno za mjesto u Top10.

tabela evrolige poslije cetvrtog kola Izvor: OSCAR DEL POZO / AFP / Profimedia

Završeno je četvrto kolo Evrolige, a situacija na tabeli izuzetno je zanimljiva! Nakon pobjede Crvene zvezde nad Žalgirisom u utorak uveče više nema neporaženih timova u takmičenju, a litvansku ekipu sada je sustiglo čak pet timova. Sa druge strane, na to je uticao i večerašnji poraz Partizana u Madridu, iako su crno-bijeli uspjeli da uvudu Real u neizvjesnu završnicu!

Partizan je u posljednjoj dionici imao šansu da napravi senzaciju u Madridu, nakon što je Real tokom čitavog meča imao ubjedljivu prednost. Prišla je ekipa Željka Obradovića na samo četiri poena zaostatka, ali nije uspjela da slomi otpor domaćina i tako se priključi grupi timova koji se od večeras nalaze na čelu tabele.

Zbog poraza crno-bijelih u Španiji, srpski timovi nalaze se u istom "problemu". Iako imaju polovičan učinak na početku sezone, njihova koš-razlika uticala je da budu loše plasirani i da se trenutno ne nalaze u zoni koja vodi u doigravanje. Zvezda je malo iznad, ali u ovako ranoj fazi sezone to nije previše bitno. Pogledajte tabelu:



Evroliga košarka

