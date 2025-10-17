Tristan opet zaigrao, sad čeka prave NBA minute: Pokazao je da može, da li je ovo njegova sezona?

Tristan Vukčević je ponovo zaigrao u NBA ligi u predsezoni i sada čekamo da vidimo da li će to značiti da u regularnom dijelu to znači da će imati minute.

Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević je nastavio da dobija minute u predsezoni i sada je u porazu Vašingtona od Detroita 119:98 dao sedam poena i imao je jedan skok. Džejlen Duren je vodio Detroit sa 20 poena i šest skokova, a Kipon Džordž je sa druge strane imao takođe 20 peona i šest skokova.

U porazu Atlante od Hjustona 133:115 nije igrao Nikola Đurišić, dok je Orlando savladao Nju Orleans 132:125 uz 24 poena Franca Vagnera i 19 uz 10 skokova Paola Bankera. Čikago Bulsi su pobijedili Minesotu 126:120, a Nikola Vučević je imao dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova. U posljednjem meču Juta je sa 132:129 dobila Portland, a Jusuf Nurkić je upisao 12 poena dok je Deni Avdija imao osam uz po tri skoka i asistencije.

Do kraja priprema u NBA gledaćemo u subotu Nikolu Jovića, Nikolu Topića i Nikolu Jokića, kao i Bogdana Bogdanovića, a onda od 22. oktobra kreće nova NBA sezona. Prvog dana nove sezone se nadamo da će Nikola Topić protiv Hjuston Rokitsa u dresu Oklahome dobiti priliku da zaigra.