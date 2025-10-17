logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tristan opet zaigrao, sad čeka prave NBA minute: Pokazao je da može, da li je ovo njegova sezona?

Tristan opet zaigrao, sad čeka prave NBA minute: Pokazao je da može, da li je ovo njegova sezona?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Tristan Vukčević je ponovo zaigrao u NBA ligi u predsezoni i sada čekamo da vidimo da li će to značiti da u regularnom dijelu to znači da će imati minute.

Tristan Vukčević ponovo zaigrao u NBA ligi Izvor: ELSA / Getty images / Profimedia

Tristan Vukčević je nastavio da dobija minute u predsezoni i sada je u porazu Vašingtona od Detroita 119:98 dao sedam poena i imao je jedan skok. Džejlen Duren je vodio Detroit sa 20 poena i šest skokova, a Kipon Džordž je sa druge strane imao takođe 20 peona i šest skokova.

U porazu Atlante od Hjustona 133:115 nije igrao Nikola Đurišić, dok je Orlando savladao Nju Orleans 132:125 uz 24 poena Franca Vagnera i 19 uz 10 skokova Paola Bankera. Čikago Bulsi su pobijedili Minesotu 126:120, a Nikola Vučević je imao dabl-dabl sa 13 poena i 10 skokova. U posljednjem meču Juta je sa 132:129 dobila Portland, a Jusuf Nurkić je upisao 12 poena dok je Deni Avdija imao osam uz po tri skoka i asistencije.

Do kraja priprema u NBA gledaćemo u subotu Nikolu Jovića, Nikolu Topića i Nikolu Jokića, kao i Bogdana Bogdanovića, a onda od 22. oktobra kreće nova NBA sezona. Prvog dana nove sezone se nadamo da će Nikola Topić protiv Hjuston Rokitsa u dresu Oklahome dobiti priliku da zaigra.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Tristan Vukčević NBA liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC