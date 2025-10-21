Real Madrid otpušta centra, Skariolo je nezadovoljan

Serđo Skariolo nezadovoljan je igrom centra Bruna Fernanda i već mu je saopštio da više ne računa na njega.

Real Madrid donio je odluku da otpusti centra Bruna Fernanda (27, 208cm). U "kraljevskom klubu" su baš nezadovoljni njegovom igrom i partijama koje pruža i Serđo Skariolo mu je već saopštio da na njega više ne računa, prenosi španski "Encestando".

"Nije igrao protiv Makabija, ni protiv Burgosa, Skariolo više ne računa na njega. Nezadovoljni su kako igra i klub je već na tržištu i traži novog centra. Problem je što trenutno nema previše imena na toj poziciji i moraće da sačekaju da vide da li će neko od njih da dobije otkaz u NBA i da li želi da igra u Evropi", navodi se u tekstu.

Ovo dodatno komplikuje stvari za Partizan koji traži centra već duže vrijeme. Ima na toj poziciji samo Tajrika Džounsa i neophodan im je bar još jedan igrač. Nisu jedini, centra traže i Baskonija, Dubai, Efes i sada Real. Što se Fernanda tiče, Skariolo je od samog dolaska pokazao da se Bruno ne uklapa u njegove planove i da nije tip igrača kakav želi, tako da ova odluka nije toliko iznenađujuća.

Ko zna, možda Fernando završi i u nekom od drugih evroligaških klubova koji traže centra trenutno.

Fernando je rođen u Luandi (Angola) 15. avgusta 1998. godine i tamo je počeo da se bavi košarkom. Sa 15 godina je otišao u Ameriku i tamo završio srednju školu i koledž i onda je 2019. godine izabran kao 34. pik od strane Filadelfije. Odmah je trejdovan u Atlantu.

Igrao je još za Boston, Hjuston i Toronto, mada je više vremena provodio u filijalama Hoksa i Seltiksa. U Reptorsima je dobio otkaz u januaru ove godine i dvadesetak dana kasnije je potpisao za Real i sa klubom je osvojio titulu u ACB ligi.

Fernando je prošle godine u Evroligi imao prosjek od 5 poena i 3 skoka po meču na 12 odigranih utakmica, a ove je prosjek na pet odigranih mečeva 4,4 poena i 3,4 skoka po utakmici. U porazu od Crvene zvezde imao je učinak od samo 3 poena.

