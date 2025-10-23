"Milica me čupala, Luka hvatao za vrat": Bolničarka ispričala kako su je napali Tasić i Vildoza

Skandal koji je napravio jedan od najatraktivnijih sportskih parova u Evropi i dalje privlači pažnju, a u Italiji svi pričaju o Milici Tasić i Luki Vildozi.

Izvor: MN PRESS

Već nedjelju dana jedna od glavnih tema u italijanskoj sportskoj javnosti je incident koji su u Bolonji napravili argentinski košarkaš Luka Vildoza i srpska odbojkašica Milica Tasić. Njih dvoje uhapšeni su nakon skandala koji su izazvali na ulici tog italijanskog grada, kada su se fizički obračunali sa bolničarkom koja je radila na terenu.

Nakon što je vozilo Hitne pomoći djelimično blokiralo saobraćaj, Luka Vildoza i Milica Tasić su izgubili živce. Prvo su ljekarskoj ekipi pokazali srednji prst iz svog automobila, a zatim na semaforu počeli i verbalni okršaj sa timom koji je imao hitnu intervenciju. Tada je situacija eskalirala, pa je Milica Tasić bolničarku povukla za kosu, a Luka Vildoza je uhvatio za vrat!

"Zaustavili smo se u ulici Via Kalori jer nismo znali gdje da skrenemo. Tada je crni Mercedes počeo da trubi i pokušava da nas pretekne. Kada je uspio, vozač nam je pokazao srednji prst. Na semaforu smo se ponovo sreli, a on je naglo zakočio. Plašila sam se da će doći do nesreće. Kada sam prišla da objasnim situaciju, iz automobila su izašli on i žena, koja me je počupala za kosu, dok me je on uhvatio za vrat", rekla je bolničarka koju su napali argentinski košarkaš i srpska odbojkašica.

Par je priveden zbog napada na bolničarku, ali su košarkaš i odbojkašica ubrzo pušteni da se brane sa slobode. Naravno, to ne znači da će proći bez kazne - protiv njih će se voditi postupak i tek ćemo dobijati informacije o njemu. Incident se dogodio 16. oktobra, u blizini dvorane Paladoca, poslije utakmice između Virtusa i Monaka.

Luka Vildoza se brzo vratio u trenažni proces, ali on na početku nove sezone nije u sjajnoj formi pa je u tom ritmu nastavio i nakon incidenta. Tim Duška Ivanovića doživio je šokantan poraz, a Argentinac je bio akter tog meča iako su mnogi očekivali da će ga Virtus suspendovati i udaljiti od tima.