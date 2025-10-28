logo
Evroliga ponovo reagovala zbog Atamana: Nova kazna za Turčina i nije jedini koji će morati da plati

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Ergin Ataman ponovo je kažnjen u elitnom takmičenju.

Ergin Ataman ponovo kažnjen u Evroligi Izvor: MN PRESS

Evroliga je ponovo kaznila Ergin Atamana, ali i trenera Makabija Odeda Kataša. Elitno takmičenje izreklo je kazne dvojici stratega zbog ponašanja u petom, odnosno šestom kolu Evrolige. Da stvar bude zanimljivija, dvojica trenera sastaće se u sedmom kolu ovog takmičenja u meču koji počinje u 20.15 časova.

Već smo navikli na žustre reakcije trenera Panatinikosa, ali i na to da Ataman često dobija isključenja. Takva situacija dogodila se i u meču protiv Virtusa u kojem je klub iz Bolonje odnio pobjedu 91:70, a Turčin zaradio isključenje. Ataman je dobio dvije tehničke greške i zbog toga će Evroligi morati da plati 8.000 evra.

Sa druge strane imamo duel Makabija i Olimpijakosa u kojem su crveno-bijeli trijumfovali 5:94, a trener Oded Kataš dobio je novčanu kaznu u iznosu od 5.000 evra. Što se kazni tiče to nije sve, pošto će i vlasnik Hapoela Ofer Janaj morati da plati 5.000 evra Evroligi, Janaj će kaznu platiti zbog svađe sa trenerom Valensije Pedrom Martinezom.

Tagovi

Ergin Ataman košarka Evroliga KK Panatinaikos

