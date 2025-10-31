logo
Od Hemofarma do NBA: Marko Skoko sada u Denveru, došao na predlog Nikole Jokića

Od Hemofarma do NBA: Marko Skoko sada u Denveru, došao na predlog Nikole Jokića

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

U stručnom štabu Denvera našao se Marko Skoko.

Marko Skoko u Denveru Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia, Screenshot/Instagram/@skokomarko

U NBA ligu stigao je još jedan srpski trener i otišao pravo kod Nikola Jokića u Denver. Riječ je o nekadašnjem košarkašu Hemofarma Marku Skoku (40) koji će ubuduće pomagati Dejvidu Adelmanu.

Skoko je bio dio generacije Darka Miličića, Vukašina Aleksića, Nenada Milanovića, Miljana Popovića... Međutim, uspjeh na košarkaškom terenu preprečila mu je povreda zbog koje je napravio dugu pauzu i kasnije nije uspio da na željenom nivou zaigra seniorsku košarku. Ipak, ljubav prema ovom sportu ostavila ga je blizu terena, a sada vidimo da nije pogriješio.

Skoko je tokom ljeta imao priliku da radi u klubu Nikole Jokića, a preporuke nisu manjkale, pošto je Srbin ubrzo dobio poziv da postane dio grupe. U Denveru se već nalazi i Ognjen Stojaković.

Bivši košarkaš nekada je bio dio stručnih štabova Vojvodine, Radničkog, a četiri godine proveo je i u Kataru gdje je bio dio tamošnjeg nacionalnog saveza. Na ovaj način Skoko će biti samo jedan od srpskih trenera koji karijeru grade u najjačoj ligi ma svijetu. Recimo, na čelu Toronta se nalazi Čačanin Darko Rajaković.

