Trebalo da bude prvo pojačanje Saše Obradovića u Zvezdi: Sad ga juri šampion Evrope, da ga vrati na vrh

Olivije Nkamua je sada na pragu prelaska u Fenerbahče, nakon što ipak nije došao u Crvenu zvezdu.

Izvor: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

Kako je stigao Saša Obradović u Crvenu zvezdu počelo je da se spekuliše o mogućim pojačanjima koje želi da dovede, a prvo koje je pominjano bio je Oliver Nkamua. Iako Finac tada nije uspio da obezbijedi debi u Evroligi, sada bi mogao.

Strani mediji javljaju da je Varezeu opet stigla ponuda za centra selekcije koja je na Eurobasketu završila kao četvrta i da sada Nkamuu želi aktuelni prvak Evrope Fenerbahče.

Ovaj 25-godišnji košarkaš koji pokriva pozicije centra i krilnog centra ove sezone prosječno bilježi 18,1 poen i 6,1 skokova za Vareze, a na Eurobasketu je za Finsku bilježio 10.8 poena, 5,3 skoka i 2,9 asistencija. Najbolje je odigrao mečeve sa Grčkom (15 poena) i Njemačkom (25 u polufinalu i 16 poena u grupi).

Tim Šarunasa Jasikevičijusa je dosta loše počeo sezonu, a sada je u seriji od tri pobjede. Pod košem ekipa već ima Melija, Birča, Bekota, Banga, Kolsona, Birsena i Jantunena.

