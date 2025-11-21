logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Jokić do kraja godine ruši veliki rekord NBA lige: Amerikanci su dugo mislili da je nedodirljiv

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Srpski košarkaš Nikola Jokić postaće uskoro centar sa najviše asistencija u istoriji NBA lige.

Nikola Jokić uskoro centar sa najviše asistencija u NBA Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Najbolji košarkaš na svijetu Nikola Jokić igra još jednu spektakularnu sezonu, a o brojkama koje bilježi u NBA ligi danima se priča u SAD. Srpski košarkaš ne samo da je najdominantniji igrač na planeti u ovoj deceniji, već će vrlo brzo oboriti i jedan rekord koji je Amerikancima godinama djelovao nedostižno.

Nikola Jokić je trenutno na 5.527 asistencija u NBA karijeri, a samo su mu još 134 dodavanja za poene svojih saigrača potrebna kako bi postao rekorder među centrima. Jokić je već nadmašio Vilta Čemberlena koji je karijeru završio sa 4.643 dodavanja, a ispred je Karim Abdul-Džabar koji je 5.660 puta asistirao saigračima. Pitanje je samo trenutka u kojem će taj rekord pasti, a gotovo sigurno to će se desiti prije kraja tekuće godine!

Tokom aktuelne sezone u NBA ligi Nikola Jokić prosječno bilježi 11,1 asistenciju, a ukoliko bi zadržao taj prosjek za dostizanje Karim Abdul-Džabara bilo bi mu potrebno manje od 13 utakmica. Vremena ima sasvim dovoljno, pošto će Denver Nagetsi do kraja novembra odigrati čak pet mečeva u NBA, a zatim u decembru imaju na programu još 11 utakmica!

Imajući u vidu da Jokića čeka čak 16 mečeva do kraja 2025. godine, djeluje gotovo nevjerovatno da rekord koji godinama drži Karim Abdul-Džabar ostane na snazi i u januaru naredne godine. Zanimljivo je i da je Karim završio karijeru 1989. godine kada je imao 42 godine, a da će Nikola Jokić rekord oboriti nekoliko mjeseci prije 31. rođendana.

I to bi trebalo da bude veoma dobar pokazatelj kako Nikola Jokić dominira sa pozicije centra. U istoriji NBA lige nije bilo boljeg plejmejkera među visokim igračima, a može se reći da srpski košarkaš redefiniše shvatanje košarke pošto nikada ranije nismo vidjeli visokog košarkaša sa takvim organizatorskim sposobnostima. 

