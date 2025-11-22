Finta, pa zakucavanje, Nikola Jokić provozao Alperena Šenguna (VIDEO)

Probali su da ga udvoje, ali na kraju su i Šengun i Smit završili na posteru. Nikoli Jokiću zaista niko ne može ništa.

Izvor: X/@NBA__Courtside

Zaista nevjerovatne stvari radio je Nikola Jokić na meču sa Hjustonom, a među njegovih 34 poena našla su se i dva koja su došla poslije zakucavanja. Probala su dva igrača Rokitsa da ga spriječe da postigne poene, ali nisu uspjeli.

Dobio je pas na vrhu reketa od Džamala Mareja srpski reprezentativac, a onda je fintirao šut. Pošto je Šengun nasjeo na tu fintu odlučio je Jokić da nastavi ka košu i završio je na obruču,

Pokušao je Džabari Smit junior kada je vidio šta se dešava da pritrči i zaustavi ga, ali nije bio od pomoći. Jokić se sjurio do obruča i zakucao. Pogledajte kako je izgleda ovaj potez:

JOKIC POSTER ON SENGUNpic.twitter.com/T8xzSotXXM — NBA Courtside (@NBA__Courtside)November 22, 2025

Nikola Jokić je na ovom meču bio na asistenciju od tripl-dabla. Imao je 34 poena, 10 skokova i 9 uspješnih dodavanja, a zapravo je najatraktivniji pas na meču upropastio Brus Braun kada je promašio otvoren šut za tri. Alperen Šengun ništa nije mogao srpskom centru i završio je meč sa 14 poena.

(MONDO)

BONUS VIDEO: