Čitaoci reporteri

Finta, pa zakucavanje, Nikola Jokić provozao Alperena Šenguna (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Probali su da ga udvoje, ali na kraju su i Šengun i Smit završili na posteru. Nikoli Jokiću zaista niko ne može ništa.

Finta, pa zakucavanje, Nikola Jokić provozao Alperena Šenguna (VIDEO) Izvor: X/@NBA__Courtside

Zaista nevjerovatne stvari radio je Nikola Jokić na meču sa Hjustonom, a među njegovih 34 poena našla su se i dva koja su došla poslije zakucavanja. Probala su dva igrača Rokitsa da ga spriječe da postigne poene, ali nisu uspjeli. 

Dobio je pas na vrhu reketa od Džamala Mareja srpski reprezentativac, a onda je fintirao šut. Pošto je Šengun nasjeo na tu fintu odlučio je Jokić da nastavi ka košu i završio je na obruču, 

Pokušao je Džabari Smit junior kada je vidio šta se dešava da pritrči i zaustavi ga, ali nije bio od pomoći. Jokić se sjurio do obruča i zakucao. Pogledajte kako je izgleda ovaj potez: 

Nikola Jokić je na ovom meču bio na asistenciju od tripl-dabla. Imao je 34 poena, 10 skokova i 9 uspješnih dodavanja, a zapravo je najatraktivniji pas na meču upropastio Brus Braun kada je promašio otvoren šut za tri. Alperen Šengun ništa nije mogao srpskom centru i završio je meč sa 14 poena. 

(MONDO)

BONUS VIDEO: 

Pogledajte

00:33
Nikola Jokić o Ol-Staru
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

Nikola Jokić NBA liga Alperen Šengun

