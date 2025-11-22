logo
"Čovječe, Nikola je pametan": Adelman otkrio kakav signal je dobio od Jokića kad su sudije probale da ga izbace

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Denvera Dejvid Adelman je poslije meča sa Hjustonom posebno pričao o Nikoli Jokiću i njegovim inteligentnim potezima, čak i kada je bio u problemu sa faulovima.

Adelman rekao da je jokic veoma inteligentan Izvor: Youtube/ Denver Nuggets/ Printscreen

Denver je pobijedio Hjuston u gostima (112:109) na krilima Nikole Jokića (34, 10sk, 9as). Pokušali su Roketsi da urade sve da ga izbace iz takta, imali su i "pomoć" sudija koje su mu dale četvrtu ličnu grešku u trećoj dionici. Uprkos svim tim problemima Dejvid Adelman je odlučio da ga ostavi u igri i to tako što je dobio signal od najboljeg na svijetu.

"Čim mi je rekao da je okej, nije bilo teško da ga ostavim na parketu. Čovječe, toliko je pametan, ima visok koeficijent inteligencije. Nije koristio ruke neko vrijeme, samo je igrao. Morate da vjerujete nekome poput njega ko je prošao kroz toliko ovakvih utakmica. Cilj je bio da doguramo do tri minuta prije kraja treće dionice, da budemo u igri do tada. To mi je dalo prostora da ga tada izvadim i da ga ubacim od starta u posljednjem kvartalu. Morate da vjerujete glavnim igračima, čovjeku koji je prošao kroz sve i svašta u ovoj ligi", rekao je Adelman na konferenciji za medije.

Objasnio je i šta je bila taktika protiv Hjustona i igrača kao što su Alperen Šengun i Kevin Durent.

"Trudili smo se da otežamo posao njihovim najboljim igračima, čestitam nekim njihovim drugim igračima koji su iskočili, morate da 'izaberete svoj otrov' u tim momentima. Trudili smo se da udvajamo Šenguna i Durenta, da im otežamo sve. Bila je ovo teška pobjeda sa mentalne strane.

"Gledaćete Jokića i Jonasa više zajedno"

I protiv Hjustona su zajedno u petorci bili Jokić i Valančijunas i to nije slučajnost. Trener Nagetsa "eksperimentiše" sa njima i uvjeren je da će sve to da bude dobro.

"Bilo je dobro, rekao bih da se navikavaju. Nemamo mnogo vremena za trening. Ako igraju zajedno moraju da budu na drugačijim nivoima, imaju stvari koje vole da rade kada su na terenu poput kratkih otvaranja ili 'pik en popa', tako da kada jedan to radi, drugi mora da se skloni odatle i to su te neke stvari na koje se treba navići. Sviđa mi se kada su obojica na parketu, jer su veoma vješti, vole da igraju jedan sa drugim, druže se i van terena. Ako već imamo probleme sa povredama, viđaćete ih češće zajedno. Želimo da imamo najbolje na terenu i moraće da igraju zajedno."

"Sješćemo sa Gordonom i ljekarima"

Ono što i te kako brine Denver je povreda Erona Gordona. Osjetio je bol u zadnjoj loži i sam je tražio da izađe iz igre. Djelovalo je dosta ozbiljno, a novinari su konstatovali na konferenciji da bi mogla da ga sačeka duža pauza.

"Trenutno nemam pojma koliko je ozbiljno. Sješćemo, pričaćemo, saznaćemo koliko je ozbiljno. Razgovaraćemo i sa ljekarima. Eron je jaka ličnost, zna kako mu se tijelo osjeća, pričaćemo sa njim i ljekarima. Cilj je da igra do samog kraja, ako budemo u plej-ofu. Nama je veoma bitno da bude zdrav, volim ga do smrti. Bio je razočaran što nije mogao da igra, on je veoma važan za nas. Ako bude morao da odsustvuje, igraće neki drugi igrači, imamo konstantnu, potrebno nam je naravno da se vrati, ali kada bude spreman", zaključio je Adelman i pohvalio dodatno Spensera Džounsa i Pejtona Votsona koji su dostojno zamijenili Gordona u defanzivnim zadacima.

