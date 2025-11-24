Olimpijakos naoštren dolazi na megdan Crvenoj zvezdi!

Olimpijakos slavio u derbiju protiv PAOK-a.

Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa uspješno su prebrodili prepreku u osmom kolu grčkog šampionata protiv jednog od najvećih rivala, ekipe PAOK-a i to u Solunu - 91:82.

Nisu mogli domaći da urade ništa više sem da ublaže veoma ubjedljiv poraz, a Olimpijakos se tako radovao pobjedi pred put u Beograd na meč sa Crvenom zvezdom u srijedu u Beogradskoj areni.

Najefikasniji u redovima Olimpijakosa bio je Sejben Li sa 24 poena i šest asistencija, dok je Saša Vezenkov postigao 16 poena uz šest skokova. Nikola Milutinov je meč završio sa četiri poena, pet skokova i dvije asistencije.

Na drugoj strani, za PAOK se istakao Kelin Džekson sa 18 poena, kao i Klivlend Melvin sa 13 poena i šest skokova.