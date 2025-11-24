logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijakos naoštren dolazi na megdan Crvenoj zvezdi!

Olimpijakos naoštren dolazi na megdan Crvenoj zvezdi!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Olimpijakos slavio u derbiju protiv PAOK-a.

nikola milutinov Izvor: GONZALEZ OSCAR / Alamy / Profimedia

Košarkaši Olimpijakosa uspješno su prebrodili prepreku u osmom kolu grčkog šampionata protiv jednog od najvećih rivala, ekipe PAOK-a i to u Solunu - 91:82.

Nisu mogli domaći da urade ništa više sem da ublaže veoma ubjedljiv poraz, a Olimpijakos se tako radovao pobjedi pred put u Beograd na meč sa Crvenom zvezdom u srijedu u Beogradskoj areni.

Najefikasniji u redovima Olimpijakosa bio je Sejben Li sa 24 poena i šest asistencija, dok je Saša Vezenkov postigao 16 poena uz šest skokova. Nikola Milutinov je meč završio sa četiri poena, pet skokova i dvije asistencije.

Na drugoj strani, za PAOK se istakao Kelin Džekson sa 18 poena, kao i Klivlend Melvin sa 13 poena i šest skokova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Olimpijakos KK PAOK Grčka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC