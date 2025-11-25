"Sramotno ponašanje navijača Partizana": Hrvati zgroženi povicima Grobara u Beogradu

Hrvatski mediji osudili ponašanje i skandiranje navijača Partizana na rukometnoj utakmici protiv Neksea iz Našica.

Partizan je u Beogradu ostvario veliku pobjedu protiv Neksea iz Hrvatske u Ligi Evrope, a tamošnji mediji pišu da je navijanje Grobara bacilo utakmicu u drugi plan.

"...Uprkos ranijim kaznama i apelima iz kluba, s tribina su se čuli skandalozni povici upućeni hrvatskom viceprvaku. Grobari, navijači Partizana, su oko 20. minuta krenuli sa skandiranjem 'Nek umre ustaša' koje je potrajalo nekoliko minuta, a onda je dvoranom odjekivalo i 'ustaške pi*ke'. Ovi gnusni povici upućeni rukometašima hrvatskog kluba potrajali su nekoliko minuta, no uprkos jasnim pravilima EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, sudije nisu odlučile da prekinu utakmicu", objavio je portal Index.hr

Partizan je u utakmici protiv Neksea dočekao povratak svojih navijača na tribine nakon oštre suspenzije od pet mečeva bez publike zbog nereda na utakmici protiv AEK-a prošle sezone.

Crno-bijeli su se pobjedom primakli na korak do plasmana u Top 16 fazu Lige Evrope.