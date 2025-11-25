logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sramotno ponašanje navijača Partizana": Hrvati zgroženi povicima Grobara u Beogradu

"Sramotno ponašanje navijača Partizana": Hrvati zgroženi povicima Grobara u Beogradu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Hrvatski mediji osudili ponašanje i skandiranje navijača Partizana na rukometnoj utakmici protiv Neksea iz Našica.

Grobari skandiranje protiv Neksea Izvor: MN PRESS

Partizan je u Beogradu ostvario veliku pobjedu protiv Neksea iz Hrvatske u Ligi Evrope, a tamošnji mediji pišu da je navijanje Grobara bacilo utakmicu u drugi plan.

"...Uprkos ranijim kaznama i apelima iz kluba, s tribina su se čuli skandalozni povici upućeni hrvatskom viceprvaku. Grobari, navijači Partizana, su oko 20. minuta krenuli sa skandiranjem 'Nek umre ustaša' koje je potrajalo nekoliko minuta, a onda je dvoranom odjekivalo i 'ustaške pi*ke'. Ovi gnusni povici upućeni rukometašima hrvatskog kluba potrajali su nekoliko minuta, no uprkos jasnim pravilima EHF-a o nultoj toleranciji prema govoru mržnje, sudije nisu odlučile da prekinu utakmicu", objavio je portal Index.hr

Partizan je u utakmici protiv Neksea dočekao povratak svojih navijača na tribine nakon oštre suspenzije od pet mečeva bez publike zbog nereda na utakmici protiv AEK-a prošle sezone.

Crno-bijeli su se pobjedom primakli na korak do plasmana u Top 16 fazu Lige Evrope.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Rukomet RK Partizan Nekse

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC