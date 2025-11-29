Trener Denvera ljut nakon poraza, ne može da shvati zašto se ovo dogodilo

Dejvid Adelman oglasio se poslije poraza Denvera od San Antonija i bijesan je zbog određenih stvari koje je vidio od svojih igrača u ovom meču.

Denver je doživio iznenađujući poraz kod kuće od San Antonija (139:136). I to u meču u kom za goste nije igrao Viktor Vembanjama i u kom je Nikoli Jokiću ukraden tripl-dabl (21, 10as, 9sk). Trener Dejvids Adelman bio je vidno bijesan poslije utakmice.

"Dobro se lopta kretala, dali smo 136 poena i izgubili. Ja moram da rotiram igrače na pravi način i da nađem pravu defanzivnu petorku. Znam da ćemo doći do poena, znamo to da radimo, ali nam ne pomaže ni 17 izgubljenih lopti. Defanzivno smo se dosta mučili tokom cijele utakmice, onda na to kada dodaš da nismo čuvali loptu kako treba, vidi se zašto smo izgubili", počeo je Adelman.

Bio je bijesan zbog načina na koji je njegova ekipa igrala u odbrani.

"Naš fokus se pojavljivao i nestajao defanzivno, kada primimo 85 poena za dvije četvrtine, 36 u četvrtoj. Samo smo u drugoj četvrtini igrali odbranu, poslije toga je bilo toplo-hladno. Djelovalo je da imamo kontrolu kada smo poveli, tada je trebalo bolje da igramo u odbrani, nismo to uradili."

Nagetsi su u svakoj četvrtini primali najmanje po 30 poena, osim u drugoj koju su dobili sa 41:18.

"Možda je trebalo više da igramo zonsku odbranu kao u drugoj četvrtini. Dešavalo nam se da odigramo dobro u odbrani u nekoliko njihovih napada i onda praktično nestanemo. Primili smo 139 poena, to je previše zaista."

"Vidjeli ste kako su čuvali Jokića"

Novinar je potom pitao Adelmana za način na koji su Sparsi čuvali Jokića, konstantno su ga udvajali, a u nekim momentima bila su i trojica igrača na njemu.

"Da smo pobijedili rekao bih da smo dali 136 poena sa tom odbranom na njemu. Pričali smo kako da napravi, kreirao je dosta otvorenih poena, zato Džamal ima 37 poena. Moraćemo da radimo, kada ga udvajaju moramo da nalazimo rješenja i da se drugi uključe kada ga tako brane."

Na kratko je zastao, pa dodao i šta mu je još zasmetalo.

"Moramo da se probijamo bolje kroz blokove, da budemo fizički jači."

Na kraju je ponovio isto sa početka konferencije - odbrana mora bolje da se igra.

"Da smo dobili, pričao bih da smo dobili meč zbog načina na koji su čuvali Nikolu i ostavljali Kema Džonsona samog. Slali su i trojicu u nekom momentu na Jokića, stvaralo je to neke otvorene šuteve. Ofanzivno izgleda dobro, moramo da odrastemo i da se takmičimo. Znam da ćemo da dolazimo do poena", zaključio je Adelman.