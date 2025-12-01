"Stefan je stigao od treće lige do dresa Srbije": Italija bruji o životnoj priči srpskog košarkaša

Stefan Nikolić nije stigao da debituje, ali i to što je na spisku selektora Alimpijevića je pokazatelj koliko je daleko dogurao.

Izvor: MN PRESS

Srbija je pobijedila na prva dva meča kvalifikacija za Mundobasket protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. U mečevima koji su bili jako tijesni na kraju nije upisao svoj debi krilni centar Venecije Stefan Nikolić, ali jedan italijanski novinar ga je nahvalio.

Osvrnuo se na karijeru rođenog Beograđanina koji je stigao da od italijanske treće lige stigne do poziva na širi spisak nacionalnog tima Srbije za FIBA prozore.

"OK, FIBA prozori su pomogli, ali jako sam srećan da vidim Stefana Nikolića u dresu Srbije. Morao je da počne svoje putovanje u italijanskoj Seriji B (treći rang), a onda kada je došao u drugu ligu nije djelovalo da je spreman. Ipak nastavio je da radi i radi... Dok nije zaslužio ovaj poziv", napisao je Marko Paljarkio.

Ok, FIBA windows helped, but I’m very happy to see Stefan Nikolic with Serbia.



He had to start his journey in Italian Serie B (3rd tier) and when he jumped in A2 (I worked with him) he didn’t seem instantly ready.



But he kept working and working… till this well deserved call!pic.twitter.com/zbFuycuOR6 — Marco Pagliariccio (@loupaya)November 24, 2025

Nikolić trenutno nastupa za Veneciju i u Evrokupu bilježi 9,1 poena i 2,2 skoka uz indeks korisnosti 10,5. Rođen je 1997. godine u Beogradu, ima srpsko i italijansko državljanstvo, a prošao je omladinsku školu Crvene zvezde. Profesionalno je počeo sa košarkom u Napoliju za koji je zaigrao 2016. u trećoj italijanskoj ligi.

Kratko je bio u Poderosi Montegrano, zatim je igrao za Udine, a onda je zajedno sa Stefanom Markovićem i Milošem Teodosićem zaigrao za Virtus u Bolonji. Osvojili su titulu 2021. godine, a onda je prešao u Kantu.

