"Stefan je stigao od treće lige do dresa Srbije": Italija bruji o životnoj priči srpskog košarkaša

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Stefan Nikolić nije stigao da debituje, ali i to što je na spisku selektora Alimpijevića je pokazatelj koliko je daleko dogurao.

Stefan Nikolić stigao od treće lige Italije do reprezentacije Srbije Izvor: MN PRESS

Srbija je pobijedila na prva dva meča kvalifikacija za Mundobasket protiv Švajcarske i Bosne i Hercegovine. U mečevima koji su bili jako tijesni na kraju nije upisao svoj debi krilni centar Venecije Stefan Nikolić, ali jedan italijanski novinar ga je nahvalio.

Osvrnuo se na karijeru rođenog Beograđanina koji je stigao da od italijanske treće lige stigne do poziva na širi spisak nacionalnog tima Srbije za FIBA prozore.

"OK, FIBA prozori su pomogli, ali jako sam srećan da vidim Stefana Nikolića u dresu Srbije. Morao je da počne svoje putovanje u italijanskoj Seriji B (treći rang), a onda kada je došao u drugu ligu nije djelovalo da je spreman. Ipak nastavio je da radi i radi... Dok nije zaslužio ovaj poziv", napisao je Marko Paljarkio.

Nikolić trenutno nastupa za Veneciju i u Evrokupu bilježi 9,1 poena i 2,2 skoka uz indeks korisnosti 10,5. Rođen je 1997. godine u Beogradu, ima srpsko i italijansko državljanstvo, a prošao je omladinsku školu Crvene zvezde. Profesionalno je počeo sa košarkom u Napoliju za koji je zaigrao 2016. u trećoj italijanskoj ligi.

Kratko je bio u Poderosi Montegrano, zatim je igrao za Udine, a onda je zajedno sa Stefanom Markovićem i Milošem Teodosićem zaigrao za Virtus u Bolonji. Osvojili su titulu 2021. godine, a onda je prešao u Kantu.

Tagovi

Stefan Nikolić orlovi Srbija Mundobasket 2027

